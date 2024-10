Fabiola Véliz se da una nueva oportunidad en el amor

Fabiola Véliz presentó a su nuevo amor, con quien mantiene una relación desde hace seis meses. “Solo le pido a Dios que siempre bendiga nuestros caminos. Y aunque quise guardarlo para mí, creo que no tengo nada que esconder, solo quiero que vengan buenos deseos de aquellos que desean lo mejor para mí”, expresó la actriz. Prefiere no dar muchos detalles, solo cuenta que el hombre que le quita el sueño nació en Estados Unidos.

Despiden a un presentador de televisión en vivo: Esto fue lo que pasó Leer más

“Estamos con su familia en Europa paseando con mi suegra”, dice Fabiola a EXPRESIONES y si no revela su nombre es para que la prensa rosa no lo busque en Instagram. “Nos conocimos a través de una prima que vive en ese país”. Estaban de visita en Venecia y luego fueron a Verona. La expresentadora de farándula estuvo casada con Jorge Cruz y se separaron en noviembre de 2021, tras varios intentos por salvar el matrimonio. Él es el padre de sus hijos, Victoria y Renzo. Luego vino el divorcio. Se le conoció un romance con Diego Cabezas-Klaere. En una entrevista a EXPRESO, dijo que en algún momento volverá a casarse. ¿Será ahora?

Pareja tóxica

La pareja más tóxica de la farándula es la integrada por Arianna Mejía y Troi Alvarado. Al músico le preguntaron a través de una dinámica en redes sociales qué se siente ser mayor que tu mujer, y la contestación fue una imagen en la que parece que ambos están en la intimidad. No contento con aquello, publicó el siguiente comentario: “Yo lo siento bien, habrá que preguntarle a ella”.

(Te invitamos a leer: El 11 de octubre: Vivir sin miedo por ser homosexual o bisexual)

Ahí no terminó el culebrón, Arianna dijo: “No entiendo, le dije que quería hablar con él porque no le quiero hacer daño, no saben la presión mediática que sentiré, después de lo que subió estoy temblando, me veo en la prensa, por qué subió una foto nuestra de esa manera, no voy a llorar, no voy a llorar”. Mientras ella habla parece que una TV está encendida y se escucha a un bebé llorar fuertemente. Es una pareja que busca atención y hace lo que sea para obtenerla. Hace rato se perdieron el respeto.

Los más medi´áticos

Las grabaciones del reality Master Chef Celebrity, de Teleamazonas, se iniciaron en Colombia. Los participantes de esta segunda edición con famosos están muy entusiasmados y por los vientos que soplan dos de los más mediáticos serán la deportista y expresentadora La Flaca Guerrero y el cantante Johann Vera, quien ya comenzó a hacer de las suyas. El estreno será en noviembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!