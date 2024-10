El 11 de octubre: Vivir sin miedo por ser homosexual o bisexual

El 11 de octubre se celebra el Día Internacional para salir del Clóset. Esta es una frase que se utiliza con frecuencia para referirse a la acción voluntaria y pública de una persona de expresar su orientación sexual no heterosexual. Con esta fecha se busca concienciar sobre la importancia de vivir libremente, sin miedo a ser discriminado o estigmatizado por ser homosexual o bisexual.

La fecha fue establecida por Robert Eichberg y Jean O’Leary en 1988, en conjunto con la celebración de la Segunda Marcha por los Derechos de Gays y Lesbianas, que se desarrolló en Washington DC, Estados Unidos.

Algunos artistas como David Bowie, Freddy Mercury y Elton John salieron del armario en la década de los 70. En los 90 lo hicieron la actriz Jane Marie Lynch, la cantante Melissa Etheridge y la comediante norteamericana Ellen DeGeneres. Posteriormente, muchos personajes lo han hecho. Esta es una decisión personal que muchas veces debe hacerse tomando en consideración el ambiente en el que se vive.

En algunos lugares como en África, puede parecer prácticamente imposible, por el miedo a acabar en la cárcel o incluso muerto.

Apoyado por sus colegas

En su cuenta de Instagram, el comunicador deportivo Carlos Xavier Argüello expresó durante la presente semana “No me odien”, junto a una foto en la que decía: “Celebra el Día de la Bisexualidad”, con lo que dio a entender que pertenece a esta orientación.

EXPRESIONES lo consultó por esta publicación y por el Día Internacional para salir del Clóset y manifestó: “Estoy a full, tengo programa de radio y luego producción de TV. No quisiera hacer del tema algo más grande. Lo quiero manejar con la naturalidad del día a día. Me siento bien así”.

Luego de su mensaje en redes sociales, sus colegas reaccionaron. Diego Arcos le dijo: “Nadie te va a odiar… solo admirar”. Y Rogelio Arosemena: “Grande Charlie, eres lo máximo”. La mayoría de los comentarios fueron de cariño y respeto, además de que no existía nada que reprochar, y destacaron su labor periodística.

Hace radio y TV. Le gusta cantar, desde niño lo hacía. Estudió en Argentina. Carlos Xavier es un apasionado por el fútbol y ama la comunicación. Siempre quiso triunfar en el medio deportivo.

"Tal vez se enamoró"

El expresentador Mauricio Altamirano considera que la orientación sexual es parte de la privacidad de cada uno y no le compete al resto. “Quizá Carlos Xavier Argüello se sentía prisionero al estar en el clóset, es decir, no se sentía libre o simplemente se enamoró. Por lo general, cuando se toma una decisión tan valiente, el corazón pesa más que el temor al rechazo. Los ‘duros’ de la comunicación deportiva como Diego Arcos, Andrés Guschmer, Rogelio Arosemena, entre otros, apoyan a su colega que tomó la decisión de revelar que es bisexual.

Aquello es un termómetro de que todo estará bien. Nunca faltan los comentarios homofóbicos o despectivos, pero a estas alturas ser gay ya no debe ser un tabú. Las nuevas generaciones lo toman con calma, no les parece escandaloso y, además, no lo considero un delito. Para mí no es un pecado. Y si lo fuese, Dios es el único que puede juzgarnos. En un mundo de nubes grises, él es un arcoíris”.

"No es más ni menos hombre"

Según el comentarista Jorge Luis Jara, ser homosexual, bisexual, lesbiana y demás, aún es un tabú en la sociedad ecuatoriana. “Me parece perfecto que Carlos Xavier Argüello haya dicho abiertamente que es bisexual. Aquello no lo hace ni menos ni más hombre. Mi respeto y admiración hacia él. Si es feliz, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Es dueño de su vida y lo que piense u opine la gente no debería importarle”.

Se declaró bisexual y expuso a su amiga

La actriz mexicana Gala Montes se declaró abiertamente bisexual en julio del 2024. “La neta, yo siempre lo supe, desde chiquita, que me gustaban las mujeres. Mi mamá se enteró por un ‘live’ que hice, nunca se lo dije, y mi hermana también lo es. Mi madre es homofóbica”.

Gala Montes. Redes sociales

Además confesó que mantenía un romance con Bárbara Islas, su compañera en la telenovela Vivir de amor (que se vio en Ecuador a través de la señal internacional del Canal de las Estrellas). Sin embargo, la mencionada lo negó.

“Conocí una persona muy especial, que vivió algo parecido a lo que yo estoy viviendo. Hicimos un vínculo muy fuerte y no sé, están pasando muchas cosas en mi vida, que no sé ni qué rollo; pero siento mucho cariño por Bárbara Islas. Hemos estado saliendo un tiempo y ya, lo queríamos contar”, dijo durante su participación en La casa de los famosos México.

Bárbara Islas. Redes sociales

Tras estas declaraciones, Bárbara Islas aclaró lo dicho por su compañera. Y si bien no negó que ambas sí son muy cercanas, se mostró visiblemente incómoda por tocar este tema.

La actitud de Gala generó críticas por parte de los usuarios y miembros de la comunidad LGBTI+, pues consideraron que la intérprete orilló a su amiga a salir del clóset. Una acción que debe ser voluntaria.

Sus padres no estuvieron de acuerdo

El 22 de agosto, el ecuatoriano Johann Vera lanzó el tema Clóset, acompañado con un video de YouTube. El contenido gira en torno a aceptar la identidad sexual. “¿Por qué debo odiarme y pelearme conmigo mismo, solo por amar distinto? ¿Cómo un padre puede decir perder a un hijo solamente por amar distinto?”.

Johann Vera. Redes sociales

Tras aquello, el intérprete, que participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2020, se mostró llorando en una transmisión en Instagram en la que manifestó que, aunque su familia lo sabe, no estaba de acuerdo con que lo diera a conocer de forma pública. Recibió el apoyo de su colega el boricua Ricky Martin y de otros artistas.

Hablar le trajo consecuencias

Cuando la presentadora y comediante Ellen DeGeneres se declaró públicamente lesbiana, aquello le trajo problemas de audiencia e, incluso, sufrió un boicot por parte de algunos sectores en Estados Unidos. Empezó a decaer en los ratings.

Ella y su equipo intentaron crear una sitcom en CBS, de nombre The Ellen Show, pero no funcionó. En 2003 resucitó tras haber prestado su voz a Dory, el pez con grandes pérdidas de memoria de la película Buscando a Nemo. Este le devolvió la aceptación del público. Luego la humorista presentó el espacio de entrevistas que la llevó al estrellato internacional: The Ellen DeGeneres Show.

Ellen DeGeneres. Redes sociales

