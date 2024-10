Marián Sabaté: Su vida en un libro

Me pica la lengua. La presentadora recibió una propuesta para contar su historia

La vida de Marián Sabaté (ahora en OromarTV) la quieren llevar a un libro. El proyecto es atractivo porque tiene harta historia que contar, sobre todo en lo relacionado a sus amores. Todos están vivos. Ya se contactaron con la rubia presentadora. Le interesó la propuesta pero, a pesar de ser comunicadora, admitió que no sabe escribir y sugirió que sería necesario que contraten a alguien para que lo haga.

Además considera que debería salir como la biografía no autorizada de Marián contada por el chofer o por su mejor amiga. Siempre el éxito de estas publicaciones es contar todo con lujo de detalles, hacer revelaciones, dar nombres, evitar la ficción. Teme que le den ‘chicharrón’ si revela todo.

Con Doménica Mena y Jorge Luis Jara. Cortesía

A Marián la contrataron para que hiciera la publicidad de una empresa de limusinas en Nueva York. Así conoció a Bernie Dávalos, el dueño. En menos de una semana empezó a ‘vacilar’ con él. Viajó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños con los amigos que viven allá.

El martes 8 de octubre tiene previsto regresar a Ecuador, así que lo más probable es que ese fugaz romance termine. Fue una cana al aire. A Bernie lo llevó a algunos lugares. Vuelve para trabajar en BLN y en Reinísimas. Por ahora no hará farándula.

La segunda parte de El Cholito

Según el director Jorge Toledo, los libretos de la segunda parte de El Cholito se terminarán de escribir en diciembre, aproximadamente. Como es de esperarse, veremos a nuevos personajes. Está previsto iniciar con las grabaciones en marzo del 2025. Llevarlo de nuevo a la pantalla es el sueño de Jorge.

Con David Reinoso y Eddie González. Cortesía

¿Lo tienen en la mira?

Tras la salida de Pedro Peñafiel, de Los Hackers, comenzaron los rumores y se ha mencionado el nombre de Héctor Cáceres, conocido como El Pez Gordo, para ese espacio farandulero. El exproductor de Vamos con todo y Faranduleros dice “nada que ver, no me han llamado”. En Marca 90 tuvo acercamientos. “Luego se hicieron los locos, ahora sé que está Marlon Acosta. Tal vez no es mi tiempo, estoy tranquilo”.

