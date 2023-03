Ed Sheeran compuso originalmente Eyes Closed unos años atrás. Comenzando como una canción de ruptura, la letra adquirió un significado completamente nuevo después de que Ed sufriera una pérdida desgarradora, lo que lo llevó de vuelta a la canción para publicarla en su próximo álbum titulado ‘-ʼ (Subtract).

El tema, muy pop, captura la esencia del amor y la pérdida, que también se refleja en el video oficial. Dirigido por Mia Barnes, vemos a Ed en una salida nocturna seguido por un monstruo azul, que sirve como metáfora del dolor, no puede sacudirlo, donde quiera que vaya, recordándole el vacío que queda en su vida.

“La canción trata sobre perder a alguien y sentir que cada vez que sales y esperas toparte con ella, todo te recuerda a ella y las cosas que hicieron juntos. A veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas simplemente te devuelven a esa persona. Cuando estaba pensando en conceptos para el video musical, quería hacer un video inspirado en películas como Harvey, donde el personaje principal tiene un amigo imaginario que es un conejo gigante que nadie puede ver. También hay un libro que leí a mis hijas donde la tristeza es encapsulada por una criatura imaginaria. A menudo, la tristeza es algo que te sigue, pero nadie más puede verlo, así que decidí crear mi propio monstruo”.

Su próximo álbum se estrenará el 5 de mayo y su nuevo documental de cuatro partes ‘Ed Sheeran: The Sum of It All’ se transmitirá en Disney+ a partir del 3. Presentará archivos personales nunca antes vistos, entrevistas y actuaciones, el íntimo proyecto explora cómo sus experiencias personales lo han moldeado para convertirse en el artista que es hoy.