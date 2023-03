Luego que se diera a conocer un supuesto abuso sexual cometido por el presentador argentino Jey Mammon, el comunicador se expresó en su cuenta de Instagram.

Hasta ahora, él solo se había pronunciado por un comunicado escrito, pero decidió subir un video a sus redes sociales en el que da la versión de los hechos. “Atravieso, quizá, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, indica.

“Es por eso que hace una semana más o menos que tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar. No a decir, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar”, continúa el presentador de La peña de Morfi.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice ni lo haría ni lo haré. Lo niego rotundamente. Hablamos de un nene de 14 años, esto es lo importante”, añade, antes de contar de su encuentro con Lucas Benvenuto, el denunciante.

“Ahora, para entender un poco más las cosas, necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor, yo a Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que digo”, enfatiza en su descargo que dura siete minutos.