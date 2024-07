Expreso Playlist: Así es 'Vitamíname', de Jenny Villafuerte

En esta nueva edición de Expreso Playlist, las mujeres se apropian de las novedades. Jenny VIllafuerte, Michelle Espinosa y Mirella Cesa presentan canciones con temáticas muy actuales, originales y propias. Las cantautoras se sinceran con música.

Vitamíname (Jenny Villafuerte)

Las canciones de Jenny Villafuerte siempre la dejan con el corazón en la mano. Su nuevo sencillo, Vitamíname, no es la excepción.La cantautora presenta este tema que habla de entrega y amor, una petición cariñosa de impulso. La melodía, producida por Raúl Molina, se presentará formalmente en un concierto especial que tendrá lugar en el Teatro Sánchez Aguilar.

Este espectáculo es también la nueva sonoridad de la artista, que se presentará el 13 de julio. Ahí también interpretará por primera vez las canciones de su nuevo disco junto con invitados especiales como Diana Rueda y Mirella Cesa.

Vitamíname es una palabra que no existe en el idioma español, pero que la intérprete la convierte en una metáfora poderosa que considera al amor como un agente de renovación espiritual, y brinda, así, una nueva perspectiva de la vida.

Banderas rojas (Michelle Espinosa)

A veces, conocer personas nuevas deja advertencias, buenas o malas. Las señales de peligro quedan simbolizadas en banderas rojas y ahora internet también se ha apropiado de esto. La guayaquileña se adueña de esta idea en su nuevo sencillo. Escrita junto a José Rosero, quien también es su productor, logra una canción con una letra muy actual y franca sobre los enredos que puede provocar entrar en una relación. Aunque Michelle ignora las ‘red flags’, no lo hace así con sus seguidores y su equipo, a quienes les agradece en Instagram por su apoyo. “Que esta canción esté fuera se siente irreal. Me ha venido acompañando por mucho tiempo y me da mucha ilusión que por fin la puedan escuchar”.

Algoritmo (MIrella Cesa)

¿Encajar? ¿Hacer las cosas por presión? ¡Nada de eso va con la nueva etapa de Mirella! Así de tajante es Algoritmo, la nueva canción de la guayaquileña, que es un manifiesto de su visión del arte. “Yo siempre hago lo que me da la gana”, canta en uno de los versos, dejando ver que se rebela a las exigencias de las redes sociales y los algoritmos en las plataformas digitales. Los números, las listas y las posiciones no van más con su creación. No quiere llenar las expectativas de nadie y aplica para ella y sus seguidores.

