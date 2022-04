La diversidad en las propuestas de la música ecuatoriana es una de sus mejores características. En esta edición de EXPRESOPlayList reunimos a artistas del rock, pop, urbano, funk y bolero. Estos estrenos ya se encuentran en todas las plataformas digitales.

Simona, de Mauro Samaniego, es el único álbum completo, con el que el quiteño sigue con su nueva etapa musical, pero ahora desde Ciudad de México. En la edición digital de estas páginas puede escuchar los temas y agregarlos a su lista de reproducción.

Simona (Mauro Samaniego)

Con Cielo Negro se presenta este segundo álbum solista del líder de la banda quiteña DaPawn.

Simona es un disco que cuenta en música el viaje personal hacia los 30, una edad que para Mauro significa madurez. “Es un diario mío en el que estoy en transición de no ser un adolescente viejo y convertirme en un adulto joven. Hay búsqueda de sonidos y estoy probando cosas muy nuevas”.

Este trabajo cuenta con 11 tracks compuestos por Mauro y producidos por Miguel Ángel Espinosa y Andrés Benavides. Juventud, Isla y Simona son otros de los temas destacados del álbum y en los cuales recae el peso del concepto artístico.

El cantante ahora se encuentra radicado en Ciudad de México, por lo que gran parte de su promoción se centrará en ese país.

Madrigal (Madrigal)

Este homónimo entre el nombre de la canción y del proyecto de Nathalia Madrigal es casi una broma familiar.

Es que desde pequeña, ella aprendió este bolero que cantaban sus padres y tíos y hoy, casi en honor a ellos, lo hace parte de su discografía. Específicamente, el segundo single de su carrera como solista paralela a los Swing Original Monks.

El tema fue escrito por el puertorriqueño Don Felipe Rosario, Goyco. Ha sido interpretado por reconocidos artistas como Danny Rivera, Trío América y Armando Manzanero.

Esta nueva versión fue trabajada de la mano del productor Ivis Flies y contó con la dirección musical de Álex Alvear. Aquí, el bolero se une con el danzón cubano y los instrumentos clásicos se entrelazan, sutilmente, con beats electrónicos para crear una atmósfera fresca y diferente.

Además, cuenta con la participación de Navijio Cevallos, líder del reconocido Trío Pambil. El tema cuenta con su propio videoclip, dirigido por David Rojas Dager.

Háblame claro (Mía Terán)

“Ya me cansé de verme frágil como rosa, de adivinarte y que no me digas las cosas. Yo puedo ser tu diosa, pero si quiero no te vuelvo a ver”, es la potente frase del coro de Háblame claro, el segundo single de Mía Terán.

El tema con toques de pop urbano está en todas las plataformas digitales y su videoclip tiene más de medio millón de visualizaciones. La aceptación del público la tiene muy entusiasmada. “Ahora más que nunca les puedo decir que no se trata de llegar rápido haciéndolo sola, es de llegar lejos haciéndolo en equipo. Esto recién está comenzando, queda un largo camino por recorrer, pero qué ganas de vivir cada parte del proceso. Un día a la vez, mi mantra de vida para todo”, expresa en Instagram.

A la par, Mía maneja su carrera como actriz, acaba de filmar en Cuenca la cinta Amor en tiempos de likes y es parte de la obra Jesucristo Superstar.

Rayada (Menino Gutto)

El cantante brasileño-ecuatoriano se ‘rayó’ y sacó una canción con dos versiones. Una rock, más apegada a sus gustos musicales, y otra en reguetón con mucho dembow y toques electrónicos.

La canción se llama Rayada y aborda un constante enfrentamiento de egos, excesos, ironía y una guerra entre sexos.

Los sintetizadores junto a guitarras distorsionadas emanan vibras agresivas y de mucha sensualidad. El artista expresa su rechazo ante actitudes arrogantes y tóxicas en el amor. Ambos videoclips son protagonizados por la artista drag Memotécnica y son producidos por Henry Mavi.

La Despedida (Ceci Juno)

El nuevo single de Ceci Jno inicia con una gran fanfarria de trompetas, haciendo de La despedida un tema muy potente, con una melodía bastante movida en contraposición de lo profundo de su letra que habla de recuperar los sueños luego de concluir una relación.

Esta canción de pop funk latino es el cuarto sencillo de su segundo álbum de estudio que saldrá a fines de abril. Este nuevo trabajo que comenzó a componerlo desde la pandemia, narra la transformación completa de quien ha atravesado un despertar espiritual importante impulsado por la realización de lo frágil que es la vida, las relaciones, la permanencia, y todo aquello que hemos dado por sentado. Fue co-escrita por Ceci Juno y los compositores Efraín Ardila y Luis Carlos Guinea.