Para empezar bien el 2023 hay que ponerle música. En esta edición de #ExpresoPlaylist, repasamos los mejores álbumes lanzados el año anterior de artistas ecuatorianos. Hay de todo un poco: pop, rock, folk, metal y jazz latino. Ponga ojos y oídos a los sonidos que marcaron la industria local. Este listado no tiene ninguna posición prioritaria. Escúchelos en su app de streaming favorita.

Hyperreal (Neoma)

La cantautora y productora cuencana presentó Hyperreal, un disco de pop electrónico que cautivó a la crítica y al público. Compuesto por 13 temas en español e inglés, Neoma logró llevar estas composiciones a su primera gira internacional. Para los fans, este fue el regalo preciso para poder sobrellevar el mal de amores con buen ritmo disco.

Conciertos en Ecuador: Las lecciones que dejó el 2022 Leer más

Simona (Mauro Samaniego)

El cantautor quiteño explora con Simona la incertidumbre de llegar a los 30 y sentir cómo sus prioridades cambian. “Es un diario mío en el que estoy en transición de no ser un adolescente viejo y convertirme en un adulto joven. Hay búsqueda de sonidos, probando cosas muy nuevas”, explicó el músico a EXPRESIONES.

La quinceañera (Mirella Cesa)

La fiesta de los quince años, para una mujer latina, suele ser un evento apoteósico. Mirella lo sabe y por eso celebró a lo grande este aniversario artístico con más música. La quinceañera es un álbum de reinvención para la creadora del andipop.

Este trabajo, más directo y que se siente más ‘adulto’, muestra la seguridad musical que ha adquirido la guayaquileña a lo largo de su carrera. Linda despedida es el tema central.

Ajna (Minipony)

La banda quiteña Minipony tiene la película clara y no teme mostrar gustos de todo tipo, que justamente son los que le dan el sabor diferente a su música.

Ajna es uno de los lanzamientos más interesantes de la escena ‘under’ latinoamericana del 2022, a cargo de una banda que se dio el lujo de tocar en el Festival Hell and Heaven en México en diciembre pasado. Como explica su guitarrista Amadeus Galiano: “Yo aprecio mucho más cuando una persona me dice: ‘Loco, no soy rockero, pero Minipony me encanta’, que la opinión crítica de los metaleros. Es lindo abrirse espacio en otro tipo de nichos”.

Disco disponible en Bandcamp

Temporal (Ceci Juno)

La guayaquileña comenzó a dar promoción a las canciones que componen Temporal desde el 2020. Pero la pandemia enrumbó muchos de los aspectos creativos de este trabajo, que se hizo entre Ecuador y México y finalmente salió completo en 2022. El amor por la composición es lo único que no es temporal en la vida de la artista.

Vivo, nasty (Amantina)

Los primeros acordes de violín que abren Vivo, nasty, el segundo trabajo de Amantina, dejan claro que se trata de una reinvención total de su sonido. Daniel Sorzano Perry, luego del primer encuentro sonoro (casi celestial) de Nimbo, da rienda suelta a las distorsiones de voz y ritmos que caracterizan los 14 temas. Un trabajo muy personal que surge de sus heridas abiertas.

El rostro que llevamos dentro - reedición (Total death)

Gracias al sello Exhumed Records, al fin volvió a ser publicado en formato físico el primer disco oficial de los capitalinos Total Death, luego del lanzamiento en CD de Lágrimas de ensueño en 1999, que era una compilación de temas grabados con anterioridad.

Cuando este álbum salió originalmente en 2002, había muchas expectativas en torno a la banda, que para ese entonces había llevado el metal ecuatoriano a otro nivel de calidad. Y no defraudaron en lo absoluto. A su sonido doom característico, añaden elementos de death melódico (escuela Gotemburgo) y es muy notoria la influencia que tienen Caifanes y Jaguares en el trabajo de las guitarras, lo que le dio una versatilidad que hasta entonces no habían explorado. Un clásico absoluto del emotional metal ecuatoriano.

Reedición solo en versión física*

Expreso Playlist: Con 'Fuiste' se acerca 'Ser Humano', de Álex Ponce Leer más

¿Para qué? (Luz Pinos)

¿Para qué? es la promesa sonora que la cantautora cuencana les debía a sus fanáticos por más de dos años y que por fin se materializó en el 2022 que pasó.

Este EP compuesto de siete temas está cargado de sentimiento y experimentación con ritmos latinos. El tema que da título a este trabajo cierra el tracklist y, aunque es una pregunta, deja varias respuestas, tanto para el que la escucha analizando la letra, como para la escena local. Luz tiene todo para seguir brillando.

Cuadros(Floreana)

La novel banda cuencana sorprendió en el 2022 con su trabajo debut Cuadros.

Se llama precisamente así porque cada canción es como ver una galería y encontrar en cada tema una pintura distinta.

Limbo (Mojo Myst)

El artista quiteño presentó en 2022 su segundo álbum. EXPRESIONES conversó con el músico, quien comentó que este trabajo cambió toda su rutina para tener nuevas fuentes de inspiración. El proceso fue hecho casi en su totalidad en su ‘home studio’. Este trabajo toca temas de salud mental y psicología. Limbo habla de esta búsqueda del equilibrio en cierta etapa de la vida. Y pronto dará a conocer otro disco, grabado a la par pero en inglés.