Expreso Playlist: Ámar Pacheco tiene lista su canción para el Miss Mundo

La música nacional tiene nuevas propuestas esta semana. Aunque todas se enmarcan en el pop, tienen referencias del jazz, del dance y del trap. Póngale oído.

Aquí y ahora (Ámar Pacheco)

La modelo y cantante guayaquileña Ámar Pacheco ya tiene lista su canción-proyecto para el certamen Miss World, de la cual es la representante ecuatoriana. Aún sin fecha concreta para su viaje en el certamen más prestigioso del mundo, el estreno de Aquí y ahora la acerca a su obra social y prueba de talento. El tema se estrenará en todas las plataformas sociales este viernes 24 de septiembre. “Para mi país, para ustedes”, escribió en la publicación de Instagram en la que reveló la portada del tema.

Jenny Villafuerte y Sebastián Ontaneda estuvieron a cargo de la producción y los arreglos.

Querer, perder (Invasores)

La banda de pop guayaquileña Invasores tiene un nuevo sencillo en plataformas. El tema, al que han titulado Querer, perder, mantiene su esencia marcada por el jazz en la inconfundible voz de Diego Chiang.

Juntos desde el 2015, este es el segundo sencillo tras la presentación de su disco debut Ahora (2018). La primera vez que toquen en vivo este single será el 25 de septiembre, en el hotel Puerto Pacífico de Guayaquil.

Might forgive you /TKM (Neoma)

Neoma acaba de hacer un estreno doble con los sencillos en spanglish Might Forgive You y Tkm. La canción Might Forgive You está acompañada de un videoclip que ya se encuentra en YouTube.

Danny Pauta y Levi Double U fueron encargados de la producción. El clip se filmó en Denver, lugar de residencia de la artista cuencana.

Trap Romantic (Alima)

El proyecto solista Camila Terán, Alima, presenta el tema Trap Romantic, el tercer single luego de Cómemela y Anestesia. Como dice el nombre de la canción, es un trap muy suave, pero con una letra que deja muy clara su posición y opinión en una relación romántica. Alima no quiere niñerías, con ella está quien tiene la actitud y el tiempo para seguirla.