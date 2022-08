Cuatro nuevas propuestas musicales se suman a la lista de reproducción de Diario Expreso. Indie rock, pop y trap son los géneros en los que incursionan los artistas nacionales.

Expreso Playlist: Yilda se inventa su cuento de hadas Leer más

Vivo, Nasty (Amantina)

Daniel Sorzano presentó su primer álbum de larga duración llamado Vivo, nasty. El disco está compuesto por 14 canciones y está disponible en todas las plataformas digitales.

En su perfil de Instagram expresó el agradecimiento en todos estos años de apoyo. “La gente que me sigue desde hace un tiempo sabe que llevo en esto de la música alrededor de 10 años... Me he tomado el tiempo que he sentido necesario para aprender y desaprender muchas cosas y en ese proceso he tenido la fortuna de encontrarme con personas que me han ayudado a esclarecer mi rumbo musical. Tengo mucha gente a la cual agradecer pero hoy le dedico esto al Drim Tim (dream team), a @richard_thegreen y @amaya.m.camilo, con quienes tuve el placer de producir el álbum que sale este viernes (30 de julio)”. Gracias a su dedicación y amor al proyecto. Por contribuir con su visión artística y sobre todo gracias por la paciencia”.

Puerto (Todo Norte)

El proyecto Todo Norte, liderado por el guitarrista Marco Antonio Pérez Darquea presenta su nueva canción Puerto. El artista de 21 años radica en Buenos Aires, y ha trabajado por varios años para presentar Dysforia, el álbum en el que agrupará Todo Norte y otros temas en octubre de este año.

La canción cuenta la ruptura de una relación debido a la distancia. Fue escrita junto a Pancho Paredes y producida por Diego Cuesta (ElDomoBlanco).

París (Felipe Moon)

El músico quiteño celebró la publicación de su quinta canción París, con un lanzamiento digital nocturno junto a sus seguidores.

“Siento que este tema cierra un ciclo de aprendizaje y de una intensa búsqueda de mi identidad como artista que ha durado más de tres años. Sin duda esto es solo el principio, no vamos a parar nunca”, afirma. Actualmente se encuentra en una gira nacional.

Morat presenta una canción de aliento para sus fans Leer más

Chanel (Carlos Cortez)

Luego del éxito que tuvo con el tema Se va, la carrera del ecuatoriano-venezolano Carlos Cortez ha venido creciendo rápidamente hasta el punto que en poco tiempo firmó con la disquera Virgin Records. Ahora llega con Chanel, su nuevo sencillo que acaba de estrenar y que promete llevarlo a otro nivel en producción y composición. Es una canción que está libre de interpretación ya que lo que busca es sumergir al oyente en una experiencia visual, sonora y artística completa.