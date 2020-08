Evelyn Calderón casi es millonaria

La ‘Coqueta del cerro’ no para. La reportera de En Contacto es un poco despistada, pero muy cariñosa cuando se trata de redes sociales. Y es que no se había percatado que llegó a los 900 mil seguidores en Instagram esta semana hasta que sus fanáticos se lo mencionaron.

Ya mismo llega al club de los millonarios en el país, lo que demuestra que su trabajo es muy apreciado por los televidentes. Pero eso no fue lo único que ha llamado la atención en su perfil. Ella compartió una sensual producción de fotos de estilo militar, lo cual la llenó de piropos.

A Evelyn la idea de tener un millón de seguidores la pone muy contenta. “Ojalá esos 900 mil estuvieran en mi cuenta bancaria”, bromeó la pelinegra. "Mis seguidores son de calidad, porque yo soy muy feliz con la gente que me sigue. Recibo muy pocos comentarios malos o vulgares. La gente en serio me tiene un cariño impresionante y agradezco muchísimo eso".

Las fotografías que subió son de Armando Palomino, un joven fotógrafo del cual resaltó que la dejó muy natural. “Me invitó a posar para él y me encantó el concepto. Me gustó su trabajo, como me retocó. No perdí ni una línea de expresión. Sí uso Photoshop, pero no exceso”.

Aunque la comunicadora no es modelo ni le atrae la vida militar, ponerse un uniforme le pareció muy sexy. Está abierta a la posibilidad de que un hombre uniformado ‘meta carpeta’ y conquiste su corazón con buenas tácticas y estrategias. “Sí me gusta y si me va a querer obvio sí me enamoraría”.