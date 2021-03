Evelyn Calderón: "Sé quiénes son los hipócritas"

En las últimas semanas han surgido comentarios en las redes sociales sobre que a Evelyn Vanessa Calderón, conocida como 'la Coqueta del Cerro', no le dan su lugar en el programa 'En contacto, de Ecuavisa'. No es la primera vez que lo dicen. Las críticas aumentaron cuando no apareció en la foto en homenaje a Efraín Ruales (asesinado el 27 de enero) que colocaron en el ingreso del canal. Está todo el equipo, incluso los nuevos presentadores, José Urrutia y Dora West, pero ella no.

Después se dio otro dime y direte en el Día Internacional de la Mujer porque, supuestamente, José le había hecho una descortesía. Su amigo Henry Bustamante conversó con ella para hacer hincapié en "el inmenso cariño que el público le demuestra y que tiene en la audiencia un inmejorable grupo de personas que saltan, se enojan, reclaman y exigen lo que creen que Evelyn merece como talento de pantalla”.

Por ello, la reportera expuso su sentir en las redes. “Se han dicho muchas cosas de mí. Al final solo me quedo con lo bueno y lo malo, simplemente lo ignoro, no lo leo ni lo escucho. Estoy agradecida por ese cariño incondicional que me brindan y quiero que sepan que siempre me mostraré tal y como soy delante y tras cámaras o en la calle donde me vean.

Es cierto que no tengo que agradarles a todos y eso es normal, sé quiénes son los hipócritas, los que se acercan con maldad o que simplemente no les agrado. Mis padres educaron a una mujer con alma noble y así me considero”.

La Coqueta del Cerro manifestó a EXPRESIONES que esperó unos días antes de contestar. “Lo que he dicho es por esos malos comentarios de las páginas de farándula. También agradezco a los que me han apoyado, ha sido una locura. No me lo imaginaba”.