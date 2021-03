Eduardo Andrade: "Extraño el reconocimiento en la calle"

El 6 de enero, el presentador Eduardo Andrade se marchó a Guatemala, donde fue contratado por el canal Chapin TV para presentar el reality de competencia 'Combate'. Volvió al país para votar en la primera vuelta electoral, lo hará de nuevo en Semana Santa y tal vez para los comicios del 11 de abril.

¿Cómo es un día en la vida de Eduardo Andrade en Guatemala?

No tengo tantas actividades como en Ecuador, pero sigo conectado con mi país porque hay clientes con los que trabajo. Es el primer mes que me quedo cuatro semanas de corrido en Guatemala. Luego de levantarme, me voy al gimnasio, a veces se organizan reuniones con el equipo o con clientes. En la tarde me preparo para el espacio, que se emite desde las 20:00 hasta las 22:00.

A veces no es fácil adaptarse a otro país y se extraña…

Extraño todo, a mi familia, amigos y hogar. A medida que tienes más edad, es más difícil lanzarse a una nueva aventura, todo cuesta más. Me han tratado muy bien, me encanta la gente, la ciudad y el sector donde vivo. Por la pandemia se han complicado los viajes, es más largo el proceso y agotador… A los 17 años fue la primera vez que viví fuera de Ecuador, pero a esa edad la vida la llevas en una maleta, quieres tener libertad.

Usted es buen diente. ¿La comida también la extraña?

(Risas) Totalmente. Apenas me bajo del avión, quiero comer bolón, tigrillo, cangrejos, ceviche… Acá me preparo mi tigrillo, soy amo de casa.

Dicen que sarna con gusto no pica y si pica no mortifica...

Todo es parte de la decisión que tomé al aceptar este reto para probar mi talento en el extranjero. Los resultados han sido favorables. Mi trabajo ha sido aceptado, tenemos seguidores en Centroamérica, como Costa Rica, Honduras y El Salvador. Salir de la zona de confort es conveniente. Espero que muchas puertas se abran, no es fácil salir del país para trabajar o que nos llamen. Es algo que deseaba.

Seguramente el público centroamericano será diferente al ecuatoriano.

En Ecuador el público es apasionado, en Guatemala es más reservado, tiene que suceder algo fuerte para que explote en las redes sociales. Además son más tímidos, se parecen al público de la Sierra. En la calle nos ven y no saben si eres tú o no. No saben si acercarse o no. En Guayaquil la gente se lanza a pedirnos una foto o un autógrafo. Extraño el reconocimiento en la calle, me gusta sentir el cariño.

Acá estoy comenzando desde cero. Como tenemos buena sintonía, ya empiezan a reconocerme. En mayo se terminará la temporada, pero mi contrato no depende de eso, es más largo.

¿Guatemala fue muy golpeada por la pandemia?

Ellos fueron más precavidos, se encerraron como debían, por ello ahora están más relajados. Aquí no entraba ni salía nadie. Está más prendido el sector turístico y eso es bueno. Yo me enfermé en abril del 2020. Gracias a Dios estoy bien, a pesar de que viajo mucho.

¿Existe prensa rosa allá?

Es la primera vez que se está haciendo farándula en Guatemala con Ana Paula Roldán en el segmento 'Detective de famosos' del espacio mañanero 'Nuestro mundo'. La farándula es necesaria porque permite que nos vean más allá de los programas, porque se tocan temas de la vida personal o proyectos. Sin farándula, se complica despegar como talento. A la gente le llama la atención, antes no había cómo enterarse de esos chismes (risas).