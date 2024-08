Eunice Rivadeneira: “Ser Miss Ecuador me hace más fuerte”

A primera vista, impresiona. Su altura, poco habitual en las mujeres ecuatorianas, llama la atención. Y más con corona, casi toca el techo de la sala de estar de la habitación de hotel en donde recibe a EXPRESIONES. Su estatura es de 1,81 m, pero con tacos (los de miss habitualmente son de 18 cm) supera los dos metros.

Eunice Rivadeneira es tranquila, piensa sus palabras y admite que ser una reina de belleza es algo que le hace aprender día a día. Un mundo al que pertenece ahora de forma repentina.

Ostenta el título de Miss Ecuador, y es el primer reinado en el que participa y por el cual siente que ya le cambió la vida. Esta es su historia.

Eunice Rivadeneira Bermeo, Miss Ecuador 2024. Gerardo Menoscal//EXPRESO

¿Cómo hace amigos?

Tengo los mismos desde hace muchos años. Ahora es más fuerte esta dificultad de conocer personas, cuando más pequeña no era así. Me he retraído y no sé muy bien por qué fue. Mis amigas del colegio son mis incondicionales. Somos tres.

¿Cómo se hizo amigas de ellas?

Una se me acercó en el recreo cuando estaba sola y nos hicimos las tres inseparables desde octavo.

Ellas estuvieron el sábado en su coronación…

Sí. A ellas les consulto todo. Están para todo, en cualquier duda o consejo.

¿Ellas le impulsaron a ser reina?

En el último año de colegio, solo fui Señorita Deportes, jamás he participado en otro reinado. Pero ellas siempre me han dicho que yo parecía miss. Por mi estatura, porque soy delicada. Y que siempre debí entrar. Pero también comprendían que soy muy tímida.

Entonces, ¿cómo llega la propuesta?

Fue de María del Carmen de Aguayo, la directora de Miss Ecuador. Yo estaba en la playa, me vio y me propuso ser parte del certamen. Me invitó, pero me lo pensé bastante. Me gradué de la universidad, quería hacer mi maestría fuera del país. Yo le dije que no sabía nada, nunca vi ningún reinado. El único que he seguido es el de Virginia Limongi. Así que lo vi como un reto personal para abrirme con las personas y también tener más campo en mi rol profesional.

¿Cómo la abordó?

Había salido del mar y subía al condominio donde me alojaba y María del Carmen se me acercó. Me dijo: ‘Quisiera hacerte la invitación para que seas candidata a Miss Ecuador’. Ella fue muy directa, que no desaproveche y que la organización se iba a encargar de la preparación. Quedamos que me llamaría el lunes siguiente y así fue. Lo pensé mucho con mi familia, mis amigas. Mi papá no estaba muy seguro. Se preocupaba mucho por la exposición y quizá las críticas que uno recibe.

¿Cuál fue el consejo que más pesó para aceptar?

Lo analicé. Esta oportunidad se me presenta luego de una oración que tuve con Dios. Meses antes, yo me estaba sintiendo un poco mal. Le preguntaba a Dios por qué tenía tantos miedos e inseguridades. Lo tomo como una respuesta por parte de Él. Siento que si Él lo mandó, hay una razón.

Y nada se lo impedía…

Así es. Estaba en un punto de mi vida que no sabía qué hacer. Me daba miedo todo, irme del país a mi maestría, no estaba segura si alejarme de lo que conozco.

¿Cómo reaccionaron sus amigas?

Yadira e Ibeth están felices. Saben cómo me sentía en meses anteriores y creen que me va a ayudar a conocerme mejor. Para este proceso necesitas un apoyo externo.

Este es el primer reinado en el que participa Eunice. Gerardo Menoscal//EXPRESO

El cambio en ella

¿Cómo fue la recepción de sus padres?

Están muy felices. Me dijeron que era muy valiente.

¿Cómo te sientes ahora?

Estoy orgullosa de mí y sobretodo me admiro un poquito. Sé que no fue fácil y se me hace increíble pensar que logré llegar hasta acá.

Viene un año de preparación y se irá sola a Japón a participar al Miss International, ¿qué sabe de este proceso?

Será hasta el próximo año. Se me hace irreal todo esto, porque incluso en el camino quise desistir. A veces perdía la confianza en mi misma. Me siento fuerte pero me falta bastante para reconocer mis cosas buenas. Ahora mismo me enfocaré en hacer medios y luego viajaré a Estados Unidos para las actividades con la comunidad de ecuatorianos.

Durante el certamen, que era de conexiones diarias. ¿Cómo lo sobrellevó?

Se me hacía complicado conectar con mis compañeras. Eso fue lo más difícil. Hubo chicas increíbles y supieron entenderme.

¿Cómo la cambia Miss Ecuador?

Me hizo más fuerte y me hace confiar en mí.

Dañó tacones hasta que aprendió a caminar

Por ser alta nunca usaba tacones, incluso mantenía una postura encorvada. En estos tres meses de concurso algunas cosas cambiaron en la vida de Eunice.

La joven guayaquileña, de 25 años, estaba enfocada en su vida estudiantil. Es arquitecta y en sus ratos libres hacía su rutina del gimnasio, pero su lado más vanidoso no salió a flote hasta ahora.

Recuerda con especial atención la vez que le dieron los primeros tacones en la preparación de Miss Ecuador. “¡Eran de 18 cm. Jamás me había puesto tacos tan altos!”, señala asombrada. Pero este proceso de aprender a usarlos fue difícil. “Fue como aprender a patinar. Me caí varias veces. Esos zapatos se dañaron. Y no prometo no seguir dañando más. Me falta saber correr con ellos, porque detrás del escenario es todo muy deprisa”, explica.

La moda es lo que más le llama la atención de este título, puesto que también quiso estudiar Diseño de Indumentaria, pero ahora hace algo similar, pero con los interiores de casas y edificios. Esa será su maestría.

A su estilo lo define minimalista y de líneas rectas, pero abierta a usar de todo. “Ahora soy un lienzo en blanco y el modelaje se está robando mi corazón”, aseguró.

Créditos:

Fotos: Gerardo Menoscal//EXPRESO.

Peinado y maquillaje: Jonathan Samaniego (@jonathansamaniegooficial).

Locación: Hotel Sheraton.

