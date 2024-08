Eunice Rivadeneira y Galia García tras la elección de Miss Ecuador

Me pica la lengua. La primera de ellas irá al Miss International en Japón

Eunice Rivadeneira es la Miss Ecuador que viajará a Japón para representar al país en el certamen Miss International. Cuentan los allegados que la familia de la guayaquileña es muy reservada. Quizá por esta razón, ella es introvertida. La noche de la gala (el 17 de agosto) en Salinas, su padre (Jorge) se sintió algo avergonzado y no quería subir al escenario para felicitarla.

Seguro no está acostumbrado a cámaras. Hablando de progenitores como la mamá de la excandidata Joselyn Pinargote falleció, su papi pedía permiso en el trabajo para acompañarla en la Ruta de la Belleza.

Después del certamen se fue a la playa

La primera finalista de Miss Ecuador, Galia García apenas terminó el certamen ‘se mandó a cambiar’ a General Villamil, Playas. Ahí permanecerá hasta el domingo. “Cero estrés, necesitaba el descanso”, cuenta la modelo de marcas que era según sus palabras “obesa y me sometí a una operación para perder peso”.

Sin duda su vida cambió. La próxima semana se reunirá con la directora, María del Carmen de Aguayo para definir si quiere ir o no a un concurso en el extranjero. El equipo de la organización afirma que la decisión la tomará ella.

Isaac Delgado está preocupado

El presentador de 'Noticias de la mañana', Isaac Delgado es embajador de una marca de cerveza y por ello ha sido invitado a un viaje por los Países Bajos. Estará ausente del programa de RTS. Por los problemas de salud de su padre, Carlos Julio, no es un paseo completamente placentero, pero no es lo único que a Isaac le preocupa, aunque ellos no lo dan a conocer a la prensa, la relación con Úrsula Strenge es prácticamente inexistente.

Ya en septiembre, la presentadora cumplirá un año más de vida. El año pasado en su onomástico 50, expresó que se habían dado una pausa. Deberían agarrar el toro por los cuernos, ya que en el camino pueden conocer a otras personas y surgir malos entendidos innecesarios por no dejar clara la situación.

Los lujos de Érika

Érika Vélez siempre está en el ojo del huracán, no solo por su trabajo actoral y como presentadora de 'Master Chef', además por sus problemas de depresión, amores, sus mascotas, Mateo y Matilde o cuando se enferma… Ahora lo está por sus lujosas compras en Estados Unidos.

Sus seguidores están que suman y multiplican para saber lo que invirtió en los artículos de marca que trajo al país. Cada quien hace con su dinero lo que le parece, no sufran. Otros dicen que para eso, ella trabaja.

