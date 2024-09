Estrenos imperdibles de Netflix para disfrutar este fin de semana

El último fin de semana de septiembre llega con una variada selección de estrenos en Netflix, ideal para quienes buscan entretenimiento en casa. La plataforma, que siempre nos mantiene expectantes con sus novedades, ha lanzado en esta semana varios títulos que prometen captar la atención de los espectadores, desde emocionantes comedias hasta impactantes documentales.

Series para maratonear

A continuación, te presentamos lo más destacado para disfrutar en los próximos días.

Nadie quiere esto

Estrenada el 26 de septiembre, esta serie de comedia está protagonizada por Kristen Bell, quien encarna a una podcastera agnóstica que aborda temas de sexualidad. El giro inesperado llega cuando conoce a un rabino recién separado. A medida que avanza la historia, ambos personajes se verán inmersos en un torbellino de emociones y diferencias culturales que pondrán a prueba su relación y sus respectivas familias, quienes no tardarán en entrometerse.

Todos quieren salvarse (Temporada 2)

La segunda temporada de esta serie dramática llega cargada de emociones. Continuamos siguiendo a Daniele, quien se despierta internado en un hospital psiquiátrico tras un colapso emocional. En este entorno inusual, conoce a otros pacientes que le ayudarán a redescubrir la vida y el amor desde una perspectiva completamente diferente.

El monstruo de la vieja Seúl (Temporada 2)



Si lo tuyo son las historias llenas de misterio y acción, esta serie surcoreana no te defraudará. La segunda temporada nos regresa al apocalíptico mundo de la vieja Seúl, donde la codicia humana ha generado monstruos terribles que acechan a los sobrevivientes. En medio del caos, una pareja atrapada en el tiempo lucha no solo por sobrevivir, sino también por encontrar respuestas a los oscuros secretos que dieron origen a estos monstruos.

Los Reyes del Oriente

Esta serie mexicana es una de las sorpresas del mes. Nos presenta la historia de tres amigos cuya lealtad se pone a prueba por traiciones y amores prohibidos. Con una trama que mezcla el drama, la intriga y el romance.

Películas para todos los gustos

Un auténtico caballero, estrenada el 26 de septiembre, esta película cuenta la historia de un acompañante de lujo cuya vida da un giro inesperado cuando se enamora por primera vez. Mientras navega por sus sentimientos y conflictos internos, deberá decidir si sigue el camino de la comodidad y el dinero, o si se atreve a perseguir lo que realmente desea. Con una mezcla de romance, comedia y reflexiones profundas sobre el amor.

Rez Ball, este drama deportivo, narra la inspiradora historia de un equipo de baloncesto de una escuela secundaria nativa americana en Chuska, Nuevo México. Tras perder a su jugador estrella, los Chuska Warriors deben unirse más que nunca para superar las adversidades y perseguir su sueño de llegar al campeonato estatal. Estrenada el 27 de septiembre, Rez Ball no solo es una película sobre deporte, sino una historia de perseverancia, superación y orgullo cultural que resonará con cualquier espectador que aprecie el poder de las segundas oportunidades.

Documental inspirador

Para los amantes de las historias reales, Netflix trae el emotivo documental Will y Harper, disponible desde el 27 de septiembre. Este relato sigue la vida de Harper, una mujer trans y amiga cercana del actor Will Ferrell. En su viaje para presentarse al mundo como su verdadero yo, Harper y Will emprenden un road trip que se convierte en una oportunidad para la aceptación, el descubrimiento personal y la celebración de la identidad. Este documental promete conmover y desafiar los estereotipos, brindando una mirada profunda a la amistad y el proceso de transición.

Con estos estrenos, Netflix sigue consolidando su oferta de contenido para todos los gustos. Ya sea que busques una maratón de series, una película para relajarte, o un documental inspirador, este fin de semana tienes opciones de sobra para disfrutar en la comodidad de tu hogar.

