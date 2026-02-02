Estrenos de la semana en Netflix: todas las nuevas series y películas

Del drama coreano al suspenso: estos son los lanzamientos que renuevan el catálogo de Netflix la primera semana de febrero

La cuarta temporada de El Abogado de Lincoln, se convierte en el estreno más esperado de la semana

El inicio de un nuevo mes implica para Netflix una renovación de catálogo, nuevas historias que buscan ganarse un lugar en tu lista de favoritos. Esta semana no es la excepción: entre estrenos originales y apuestas para todos los gustos, la plataforma trae series y películas que prometen pavimentar terreno para todo lo que se viene en el mes del amor y la amistad.

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (03 de febrero)

Jo Yoo-jung como Choi Ji-min NETFLIX

Una emotiva película surcoreana de drama romántico, dirigida por Kim Hye-young, cuenta la historia de una alumna de secundaria; quien despierta cada día sin recuerdos del día anterior. ¿El lado romántico? El surgimiento de una relación con uno de sus compañeros provoca en él la necesidad de llenar su mente de recuerdos juntos, obviando el hecho que los olvidará en 24 horas, muy al estilo de Como si fuera la primera vez.

Importante destacar que esta producción es un remake de un filme japonés del 2022 con el mismo nombre, misma que se basa en la novela Konya, Sekai Kara Kono Koi ga Kietemo; rescatando su naturaleza de romance juvenil marcada por tragedia que llega en forma de amnesia. Un estreno que combina ternura, tragedia y romance en partes iguales, y que se perfila como uno de los imperdibles de la semana en la plataforma.

El abogado de Lincoln: Temporada 4 (05 de febrero)

Después de un hiatus de 16 meses aproximadamente, vuelve una de las series más exitosas desde su primera temporada. Después del intenso final de su predecesora, esta temporada girará en torno al caso más personal y peligroso de Mickey Haller; después de ser acusado de asesinato.

Jazz Raycole, Angus Sampson, Becki Newton y Manuel García-Rulfo, para El Abogado de Lincoln NETFLIX

El principal gancho de la historia radica en ver cómo Mickey pasa de ser abogado defensor a tener que defenderse a sí mismo en un juicio. La gran pregunta que queda flotando entre los fans es quién está detrás de la incriminación y con qué objetivo. Pero hay una interrogante aún más potente: ¿cómo logrará demostrar su inocencia cuando todas las pruebas parecen jugar en su contra?

Sin duda una temporada que implica un sube y baja de emociones, de la mente maestra de Michael Connelly, autor de los libros de La Ley de la Inocencia, en los cuales se basa la serie.

Unfamiliar (05 de febrero)

Esta miniserie proveniente de Gaumont, promete una mezcla perfecta de acción y drama, sin dejar de lado una ambientación idónea y sentimental propia de Berlín (donde se desarrolla la trama).

Simon (Felix Kramer) y Meret (Susanne Wolff) NETFLIX

En un inicio desarrollada bajo el nombre de Bone Palace, fue creada y escrita por Paul Coates, juega con el concepto de "lugar seguro" y su dualidad; teniendo en cuenta que los protagonistas de esta historia son los exespías Simon y Meret, cabezas de hogar de un albergue conocido como El Nido, idead para aquellos que no deben ser encontrados.

El drama se desarrolla cuando una amenaza que creían perdida reaparece y se ven obligados a esconderse de asesinos, agentes rusos, exparejas y un más peligros; todo mientras intentan salvar su matrimonio... y eventualmente a su hija.

La Reina del Ajedrez (06 de febrero)

Judit Polgár NETFLIX

Aunque el título apela al dramatismo, en este caso la realidad supera a la ficción. Concebida como una respuesta directa a Gambito de Dama, La Reina del Ajedrez narra la historia real de Judit Polgár, considerada la mejor ajedrecista de todos los tiempos. Su leyenda no solo se forjó sobre el tablero, sino también en su firme rechazo a competir únicamente en torneos femeninos, exigiendo medirse con las máximas figuras masculinas del ajedrez mundial… y consiguiéndolo.

La película reconstruye su camino desde la infancia hasta la élite, mostrando no solo partidas memorables, sino también los sacrificios, la presión y el costo personal de desafiar un sistema "que no estaba hecho para ella", un desafío que implicó rivalidades, victorias y un respeto inesperado pero necesario.

