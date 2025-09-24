Estrenos de cine en Ecuador 25 de septiembre 2025: acción, terror, animación y drama

Descubre los estrenos de cine en Ecuador este 25 de septiembre de 2025: drama, animación, terror y aventuras para todos

La animación china vuelve a Ecuador con el estreno de Ne Zha 2: El Renacer del Alma, secuela de la exitosa película Ne Zha.

El cine en Ecuador se renueva este jueves 25 de septiembre de 2025 con una cartelera variada que promete conquistar a públicos de todas las edades.

Entre las novedades se encuentran un drama político lleno de acción, una aventura juvenil con tintes sobrenaturales, una historia infantil animada que salta de la pantalla chica al cine, la secuela de una exitosa producción china y un esperado capítulo de terror.

El verano que cambió todo: aventuras juveniles en clave de misterio

Con una trama fresca y dirigida a un público joven, El verano que cambió todo presenta a un grupo de amigos que enfrenta una amenaza sobrenatural en su isla. Lo que parecía unas vacaciones tranquilas se convierte en una carrera por la supervivencia, con la ayuda inesperada de un expolicía jubilado que se une a la misión.

La cinta combina elementos de suspenso y aventuras, y adem´s muestra cómo la amistad, la valentía y la unión pueden desafiar cualquier peligro. Este estreno se perfila como una opción ideal para quienes disfrutan de historias de misterio con un toque de fantasía y un mensaje inspirador para los más jóvenes.

Una batalla tras otra: acción y crítica social en la gran pantalla

Este ha sido un esperado estreno para quienes aman el buen cine. Una batalla tras otra llega de la mano de grandes actores, entre ellos Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, en un relato que mezcla acción, drama político y reflexión social.

La historia comienza en un centro de detención para inmigrantes, donde un grupo revolucionario siembra el caos. En ese oscuro lugar se cruzan Bob Ferguson, experto en explosivos, y Perfidia Beverly Hills, con quien inicia una relación que cambiará sus vidas.

Años después, Ferguson vive escondido con su hija. Es perseguido por el coronel Lockjaw, un villano obsesionado con el poder y la supremacía blanca.

La película alterna dos épocas, que conectan la violencia inicial con un futuro sombrío dominado por las élites racistas.

Paul Thomas Anderson, el director, logra un filme ambicioso y reflexivo, que al mismo tiempo ofrece escenas espectaculares y actuaciones memorables, consolidándose como una de las apuestas más fuertes de la temporada de premios.

La Casa de Muñecas de Gabby: la serie infantil da el salto al cine

Los más pequeños también tendrán su estreno de la semana con La Casa de Muñecas de Gabby: La Película, una producción de DreamWorks Animation que combina acción real y animación.

La historia lleva a Gabby y su abuela en un viaje lleno de retos cuando su preciada casa de muñecas cae en manos equivocadas. Con la ayuda de sus amigos felinos, Gabby emprende una misión de rescate que resalta valores como la amistad, la creatividad y el trabajo en equipo.

Con este largometraje, las creadoras de la serie, Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey, expanden el universo de Gabby a nuevas dimensiones, ofreciendo una experiencia cinematográfica más ambiciosa y emotiva, perfecta para el público familiar.

Ne Zha 2: El Renacer del Alma, el fenómeno animado chino regresa

La animación china vuelve a brillar con Ne Zha 2: El Renacer del Alma, secuela de la exitosa película en 3 D Ne Zha, del año 2019, del género de aventuras y fantasía.

Inspirada en la mitología china y en la novela del siglo XVI, la historia sigue al joven héroe Nezha en su lucha contra dragones y poderes ancestrales.

Tras los acontecimientos de la primera entrega, Nezha y Aobing son restaurados con la ayuda de su maestro y emprenden una batalla contra el Rey Dragón del Mar Oriental.

Con impresionantes efectos visuales, acción épica y un trasfondo cultural profundo, la cinta reafirma el lugar del cine animado chino en la escena internacional, atrayendo tanto a seguidores de la primera película como a nuevos espectadores que buscan historias diferentes a las producciones habituales de Hollywood.

Los extraños: capítulo 2, el terror regresa con más intensidad

Para los amantes del terror, Los extraños: capítulo 2 promete aumentar la tensión con una historia cargada de persecución y miedo. Maya debe enfrentar nuevamente a los tres enmascarados que la atormentaron en el pasado, en un juego letal donde cada rincón esconde una amenaza.

Dirigida por Renny Harlin y protagonizada por Madelaine Petsch, esta secuela de The Strangers: Chapter 1 profundiza en la trilogía con nuevos personajes, escenarios más claustrofóbicos y un nivel de violencia psicológica y física que mantendrá al espectador al borde de la butaca.

Con su atmósfera inquietante y ritmo implacable, se convierte en una de las propuestas más esperadas del género.

También hay música

Esta semana, los estrenos no solo tienen que ver con producciones del séptimo arte. Supercines proyecta dos conciertos que suscitan el interés, sobre todo, de los más jóvenes:

BTS 2016: Epilogue Tour in Japan. Es el quinto concierto oficial de BTS y el segundo de la serie BTS LIVE, epilogue es la continuación del concierto anterior, presentando canciones similares a la antigua edición, incorporando nuevas entregas como las de Young Forever entre otras.

TS 2017: The Wings Final. BTS consolidó su prestigio mundial con su primer premio Billboard Music Award, y su meteórico ascenso queda plasmado con fuerza en esta producción. Las actuaciones individuales y grupales revelan múltiples matices a través de voces aterciopeladas y rap poético, además de sus electrizantes interpretaciones.

