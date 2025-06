Estéfani Espín celebra sus 40 años con una misa en el Vaticano

La presentadora de noticias Estéfani Espín llegó a los 40 años y prefirió una celebración especial en Roma Italia, donde en 2025 están acudiendo muchos turistas y peregrinos por ser el año del Jubileo de la Esperanza.

“Cumplo 40 años, y escogí hacerlo en una capilla especial en el Vaticano donde se ofreció una misa privada por las intenciones de nuestra familia y la vida de Emilia. No puedo estar más agradecida, llegar a los 40 habiendo descubierto que los más grandes tesoros se viven solo de rodillas, que la vida es cuenta regresiva, tan frágil como intensa y merece la pena ser bien vivida”, comentó la comunicadora de Ecuavisa en sus redes sociales.

Con su esposo, Felipe Estrada. Instagram de Estéfani Espín.

Está casada con Felipe Estrada y tiene tres hijos Felipe, Joaquín y Emilia, quien padece el síndrome de Rett, un trastorno neurológico poco común que afecta principalmente a niñas y se caracteriza por un desarrollo inicial normal seguido de una pérdida regresiva de habilidades motoras y de comunicación.

Los síntomas pueden incluir pérdida de lenguaje, movimientos repetitivos de las manos, problemas de coordinación, dificultades para caminar y respiratorias y de sueño.

El giro que dio su vida

Tras ese diagnóstico su vida cambió. En julio de 2023, ella lanzó la Fundación Rett Ecuador, que tiene como misión principal educar en lo referente a la discapacidad y en las enfermedades raras.

En ese entonces estuvo el conferencista español y médico, Mario Alonso Puig, quien acaba de visitar de nuevo el país para ofrecer la charla Haz lo im posible en Quito y Guayaquil. Fue parte de las actividades de la Academia Busca Sentido que fundó Estéfani Espín hace 8 años, con el propósito de impartir educación emocional.

Los cuatro años de Emilia

En noviembre del año pasado, Estéfani y su familia celebraron los 4 años de Emilia. Su madre le dedicó este mensaje: “El viaje no ha sido como habíamos pensado, pero no sé cómo sería sin todo lo que nos has enseñado, lo que hemos vivido, lo que hemos soñado. Feliz vida, hija de mi vida, tu viaje siempre valdrá la pena. Gracias por 4 años de la vida más bonita que jamás imaginé”.

