Julián Campos: "No le quité el puesto a Isaac Delgado"

El colombiano Julián Campos (35) es graduado en Negocios Internacionales y estudió actuación durante dos años y medio en su país. Cuando llegó a Ecuador, la recién fallecida presentadora Anita Buljubasich le dio clases de animación. “Me le quito el sombrero. En cuatro cursos aprendí lo que supuestamente me enseñaron en la universidad”, comenta el deportista, actor y presentador.

El ex chico reality debutó en Atrevidos, ha sido parte de Calle 7, Soy el mejor, BLN, De casa en casa en el que animó Soy el mejor Kids y Proyecto Baila con Ángela Orellana. Cuando Karin Barreiro dio a luz, ocupó su lugar en BLN. Ahora es parte de la revista familiar esTAmañana de Teleamazonas.

Formó un hogar con Kimberly Cedeño, con quien procreó a Julián y esperan la niña. Ellos se casaron en 2018 y se conocieron en Calle 7.

"Querían una imagen conocida en Guayaquil"

Es deportista y tiene un gimnasio. Miguel Canales

Ya era tiempo de dejar los reality shows e incursionar en otros espacios…

Me llamaron de OromarTV para un nuevo programa de baile a futuro, pero salió lo de Teleamazonas. Estaba desligado un poco de la TV, porque me dediqué a las marcas y tengo un gimnasio al norte de la ciudad. Fue lo mejor que hice, la televisión es pasajera. Cualquier rato se acaba. Soy colombiano, no tengo a papito y mamita que me den comida y techo. Comprendí que la vida real es otra.

Pero las ofertas surgen y vale la pena aprovecharlas.

La productora Vanessa Pazmiño me invitó a una audición en un estudio. Lo disfruté. Si no se daba, no pasaba nada, volvía a mi gimnasio. Me volvieron a llamar para decirme que había pasado el primer filtro y me pidieron otra grabación en la calle Panamá. Tenía que armar el reportaje. Me aceptaron y quedé como presentador y reportero.

Muchos hicieron el casting, pero usted fue el elegido. ¿Por qué?

Querían una imagen conocida en Guayaquil, creo que eso influyó. Es un programa piloto que nació desde Quito y están probando. Si existe la aceptación necesaria, nos quedamos de largo. No hay estudio porque lo que interesa es mostrar la cultura, comida, lugares y personajes costeños. Tal vez en un futuro tengamos invitados.

Las malas lenguas dicen que se le cruzó a Isaac Delgado.

(Risas) Isaac es mi amigo, nos conocimos en Canal Uno cuando fuimos reporteros en BLN. El casting lo hice con Karime Borja. No le serruché el piso, todos buscábamos una oportunidad de trabajo. Isaac es linda persona, cada quien tiene sus metas y objetivos profesionales diferentes. Nunca hemos hablado de este tema. Para mí, en este momento es el trabajo correcto. El canal está ligado al fútbol porque se vienen eventos deportivos, como la Copa Mundial 2026. Es algo que me atrae. Siento que estoy aprendiendo.

Julieta, la niña que viene en camino

Otra vez padre después de tres pérdidas y un niño hermoso…

La niña nacerá en septiembre y se llamará Julieta. El nombre lo eligió mi esposa. Ya tiene seis meses y medio de embarazo. Ella ya no quería otro bebé; yo sí. Es muy buena madre, ha dejado todo para dedicarse a su hijo. Sin embargo, trabaja en redes sociales, no se puede quejar.

Ambos están en un pódcast…

Compartimos en Familia a bordo con Renier Izquierdo y con Antonella Moscoso. Nosotros no somos amarillistas. Ellas lo armaron porque son bailarinas, parejas de extranjeros, han sido parte de Soy el mejor. Nos llevamos bien. Antonella es la mami que no sabe nada; Kimberly es la mamá que hace todo. Renier es el padre que sí lo sabe; en cambio yo no.

Los padres modernos no son tan inútiles como antes...

(Risas) Yo no sé nada, mi esposa lo sabe todo. Sé dar una teta o cambiar un pañal, pero si mi hijo se enferma, no sé qué tengo que darle.

Algunas personas que han trabajado con usted comentan que es buena onda, colaborador, no se hace problema…

Esa es mi carta de presentación. Soy bien educado y respetuoso. Me enseñaron en mi casa a respetar a las mujeres, a los adultos, a no levantar la voz. Siempre soy agradecido. Creo que ese es el ángel que dicen que tengo. Mi esposa, a veces, me dice que me falta carácter. No es eso, simplemente soy así. Kimberly tiene temperamento fuerte. Cuando dice no, es no.

¿Esa manera de ser los ha hecho chocar alguna vez?

A veces me dicen ‘mandarina’. Mi problema es que yo trato de complacer a todo el mundo.

Pero eso no se puede...

Hacer gimnasia o leer: ese es mi tiempo de complacerme a mí mismo. Sé que a todos no les puedo dar gusto.

Por ahora no volverá a Colombia

Muchos se quieren ir. Usted tiene la oportunidad de regresar a Colombia.

Estuve en la audición de La Casa de los Famosos, en Bogotá, pero no fui seleccionado. Mi mánager es de allá y tengo familia. No es como en Ecuador, que la televisión se divide en Quito y Guayaquil. Allá todo está en la capital. Mi familia vive en Santa Martha. Pasé la etapa de mochilero para ir a buscar sueños.

¿Pero su mánager seguramente quiere que regrese a su país para oportunidades televisivas?

Así es. Según dice, a mi edad encajo en muchos personajes. Antes me veía muy ‘pelado’. Me siguen llamando para hacer audiciones, pero no puedo ir solo por un día. Tengo obligaciones laborales, familiares y el pasaje a Colombia es caro. Tal vez si fuera soltero sería diferente.

