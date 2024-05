Los Estefan preparan su historia para el cine

El musical 'On your feet' se encuentra en etapa de preproducción

La música es su vida, por eso no había otra forma que con un musical el retratar su historia. On your feet, basada en la vida de los músicos Emilio y Gloria Estefan, dará el salto a la pantalla grande de la mano de Sony Pictures y tendrá la dirección de Lissette Feliciano.

“Un sueño hecho realidad”, señaló la cantante Gloria Estefan en su cuenta de Instagram, en la que confirma la noticia dada por Deadline.

Anne Hathaway se enamora de hombre 20 años más joven en 'The Idea of You' Leer más

La película, que está en fase de preproducción, tendrá al matrimonio de los Estefan, así como a John y Jordan Davis, de Davis Entertainment, como productores, de acuerdo al medio.

“Su historia. Su música. Su amor. Su familia. Su sueño”, escribió por su parte en redes sociales la directora Feliciano, quien anteriormente dirigió Women is losers.

La producción se basará en el musical del mismo nombre, estrenado en el Marquis Theatre de Broadway en 2016 y donde se han efectuado unas 750 funciones, para luego embarcarse en una gira por escenarios de Estados Unidos e internacionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!