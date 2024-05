Anne Hathaway se enamora de hombre 20 años más joven en 'The Idea of You'

La estrella del cine regresa a la pantalla luego de un par de años de descanso y lo hace con un título ligero en comparación a los que la han llevado a ser ganadora del Óscar. The idea of you es la cinta que llega a Prime Video desde este 2 de mayo, dirigida por Michael Showalter.

Junto con Nicholas Galitzine, esta historia basada en la novela romántica de Robinne Lee sobre Solène, muesta a Anne como una mujer de 40 años a la que le llega el amor de un joven músico y estrella del pop mundial.

Para la actriz criada en Nueva Jersey, el papel en esta cinta se apega a su vida porque también va en contra de las expectativas sociales y sufre mucho por ello, algo que Hathaway, de 41 años, conoce. Fue hace más de 10 años cuando ganó un Premio de la Academia por su trabajo en Los Miserables. Esto ha provocado cierta presión en los trabajos que debería o no elegir.

Este romance ligero y lleno de música ya se encuentra en streaming. En conversación con el New York Times también reveló que a sus cuarenta años sus hitos personales cuentan más que los profesionales. “Hay muchas otras cosas que identifico como hitos. Normalmente no hablo de eso, pero llevo más de cinco años sobria. Eso me parece un gran logro. Los cuarenta se sienten como un regalo”, señala.

La premier se llevó a cabo el martes 30 de abril en el Lincoln Center de Nueva York, donde la protagonista de The Devil Wears Pradallegó para disfrutar, junto con parte del elenco de su nueva película The idea of you.

Este largometraje ha roto récords antes de su estreno, posicionando su trailer como el más visto de producciones realizadas para plataformas de streaming. En Spotify también se encuentra su banda sonora, interpretada por el propio Nicholas Galitzine.

