Estas son cinco películas de Netflix para terminar el carnaval

El cierre del carnaval es momento de relax, algo rico para compartir y buen cine. Si todavía te queda tiempo para disfrutar en casa, Netflix ofrece una variedad de películas para acompañar el final del feriado. Desde aventuras animadas hasta comedias y clásicos familiares, estas cinco opciones son ideales para mantener el espíritu de celebración sin salir del sofá.

Twisters

La nueva versión de 2024 del clásico de 1996, con Glen Powell al frente del elenco, asegura emoción de principio a fin. Con impactantes efectos, tormentas imponentes y una alta dosis de adrenalina, ofrece un espectáculo intenso, ideal para quienes disfrutan de la acción y el suspenso en cualquier momento.

La celda de los milagros

Producción mexicana de 2022 que explora el drama, la fe y la redención en un entorno carcelario. A partir de un hecho transformador, plantea una reflexión sobre el perdón y la posibilidad de cambio en medio de la adversidad, invitando a mirar más allá de las faltas y descubrir una nueva oportunidad.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Esta es la tercera entrega de la saga creada por Rian Johnson. En esta ocasión, el detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, enfrenta un nuevo y complejo asesinato en un entorno cargado de secretos, sospechosos excéntricos y giros inesperados. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto del año pasado 2025.

Espíritu Libre

True Spirit (2023), cuenta la historia real de Jessica Watson, una adolescente australiana que se embarca en una travesía para convertirse en la persona más joven en navegar sola, sin escalas ni asistencia, alrededor del mundo. La protagonista enfrenta duras condiciones en alta mar, soledad y desafíos que ponen a prueba su determinación.

La hija oscura

Basado en el libro del mismo nombre, este drama psicológico de 2021 fue dirigido por Maggie Gyllenhaal. La historia sigue a una profesora universitaria que, durante unas vacaciones en la playa, confronta recuerdos incómodos sobre la maternidad, el deseo y decisiones del pasado que marcaron su vida

