La espera terminó Madonna hace oficial su nuevo álbum ‘Veronica Electronica’

Después de más de dos décadas, la espera ha llegado a su fin. Madonna anunció oficialmente, este jueves 5 de junio de 2025, el lanzamiento de su nuevo LP titulado Veronica Electronica. Este nuevo proyecto incluye remixes inéditos de su aclamado álbum Ray of Light, lanzado originalmente en 1998.

El material fue grabado inicialmente como un proyecto de remixes que acompañaría al álbum Ray of Light. Sin embargo, debido al enorme éxito de su séptimo disco que, según Billboard, alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard 200, vendió más de 16 millones de copias en todo el mundo y ganó cuatro premios Grammy, incluyendo el de 'Mejor Álbum Pop', la Reina del Pop decidió archivar la idea... hasta ahora.

Madonna oficializó el anuncio de Veronica Electrónica a través de su sitio web oficial, donde detalló que el LP formará parte de su 'Silver Collection'. El álbum contará con un total de ocho canciones y estará disponible tanto en plataformas digitales como en una edición especial en vinilo plateado a partir del 25 de julio de 2025.

El anuncio oficial de este nuevo LP de Madonna no vino solo. También estuvo acompañado del estreno de una de las canciones incluidas en el tracklist de 'Veronica Electronica'.

Se trata del aclamado tema 'Skin (The Collaboration Remix Edit)', una nueva versión que ya está disponible para escuchar en plataformas digitales, dando a los fanáticos un primer vistazo al sonido renovado y experimental que marca el inicio de este nuevo álbum.

La colección de este nuevo LP incluye versiones reeditadas de remezclas para clubes realizadas por reconocidos productores como Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT y Victor Calderone. Además, destaca la inclusión de la maqueta original de 'Gone, Gone, Gone' y una grabación inédita producida por Madonna junto a Rick Nowels, que hasta ahora no había visto la luz.

Tracklist de Verónica Electrónica

Lado A

Drowned World/Substitute For Love – Nueva edición de BT & Sasha Bucklodge Ashram

Ray Of Light – Edición de mezcla de Sasha Twilo

Skin – La edición de remezclas de la colaboración

Nothing Really Matters – La mezcla rápida de Club 69 se encuentra con el dub

Lado B

Sky Fits Heaven – Nueva edición futura de Victor Calderone

Frozen – Mezcla de pantalla ancha y batería

The Power Of Good-Bye – Edición de mezcla de Fabien's Good God

Gone, Gone, Gone – Versión demo original

