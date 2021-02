Erick Fernando: Le pone imagen a la música latina

Descubrir tu vocación a veces es cosa del destino. O por lo menos así le pasó al fotógrafo lojano Erick Fernando Quituizaca. Con solo 24 años ha logrado varios de sus sueños y un par de contratos que lo han convertido en el retratista oficial de las estrellas de la música actual. La conversación de Erick resulta larga y muy detallada pues se remonta a casi 10 años.

Corría el 2014. Estaba en los primeros semestres de Ingeniería en Logística y Transporte en la Espol cuando, por insistencia de sus amigos, comenzó a hacer retratos porque tenía “fotos chéveres en Instagram”. Así fue como lo que hacía como un aficionado en esta red social, que por ese año tenía un gran auge entre el público joven, comenzó a ser una necesidad. “Yo jamás me canso de disparar. Hacer fotos es lo que más me gusta”.

Su primera cámara fue prestada por un amigo y sus primeros modelos, sus compañeros de clase. Pero una de las primeras sesiones de fotos las hizo con Meche Pesantes, la actual conductora de En Corto, de Teleamazonas y virreina de Guayaquil 2017. Y así, de boca en boca, consiguió sus primeros trabajos haciendo retratos, eventos y luego hasta publicidad. “Empecé cobrando 40 dólares por una sesión de fotos. Todo lo que he trabajado sigue en mi perfil de Instagram. Me gusta ver reflejada mi evolución”, comenta mientras bebe un frapuccino.

Aunque nació en Loja, gran parte de su vida la hizo en Guayaquil. Ahora se considera un trotamundos y es raro encontrarlo por esta ciudad.

EXPRESIONES conversó con él en una pausa obligatoria en el Puerto Principal para arreglar todo para su siguiente viaje, que lo llevaría por Estados Unidos, México y España. Fue en el primero de ellos donde perfeccionó su estilo y se enamoró de cubrir eventos artísticos casi dos años después de haber comprado su primera cámara. Combinar la música y la imagen y que tengan el mismo sentimiento es lo que busca.

Durante un viaje de trabajo de verano en Wisconsin conoció cómo se movía los retratos de forma digital en Internet y se enamoró del estilo.

Erick está influenciado por la ventana que otorgó Instagram a nuevos talentos. “Mi visión fotográfica me la dio Instagram”, insiste.

Y es por esta misma red social que hizo todos sus contactos. Empezó con influenciadores locales como Samantha Montero. Transcurría el año 2018 cuando decidió volver a Estados Unidos y asistió a un festival de música llamado Fire Fly. Allí, por casualidad y porque tenía una cámara, pudo filtrarse hasta el backstage y hacer muchas fotos a los artistas en el puesto de los fotógrafos oficiales. “Nunca me sacaron y logré captar grandes fotos. Desde ahí supe que quería hacer esto para siempre”, cuenta emocionado.

Y como quería seguir probando, y ya contaba con 10 mil seguidores, le escribía a personajes relevantes en redes y fue Mario Ruiz (youtuber colombiano) quien le dio la primera gran oportunidad. Él ahora es su amigo personal. Camilo, Evaluna y los hermanos Montaner también aceptaron ser retratados y los incluyeron en su círculo. “Lo que me importaba era hacer amistades. Aprovechaba irme de vacaciones a Miami y coincidía con ellos. Pero nunca les insistí, por eso todo es tan orgánico”, explicó.

De gira con Morat

“Los artistas quieren las fotos al instante. Eso es lo que hace que les guste mi trabajo”.

Con esta clave fue que destacó en el primer show de Dvicio en Bogotá en 2019. Fue invitado a hacer fotos y antes de terminar el show ya tenía gráficas listas para publicar. A la banda le encantó y se dejó ver el equipo de la disquera.

Erick ha estado en los lugares y con la gente indicada. El círculo musical es pequeño y las recomendaciones siempre pueden abrir una puerta nueva.

Tropical Minds y Morat fueron retratados también. Fue con esta última banda con la que pasó el resto del año y el 2020 viajando por el mundo en su gira. “Fue su equipo el que me invitó tras haberle hecho fotos. A ellos les había encantado. Me dieron una semana para arreglar mi tiempo. Hice maletas y estuve viajando en su equipo siguiéndolo a todos lados”. Fue con ellos también que todo se paró en 2020 por el COVID-19 y todo lo que venía a gran velocidad se detuvo. “Regresé a Ecuador luego de estar en España con los chicos. También me contagié estando con mi familia y luego de unos meses volví a Estados Unidos porque necesitaba subirme a un avión”. Los contactos están allá. Todos se conocen. Durante sus meses en el país colaboró con Lele Pons, Guaynaa y Nicky Jam. Con él cumplió un gran sueño: su primera foto en Times Square.

Yatra lo firmó en su equipo

Durante la cuarentena siguió trabajando con Morat, quienes lanzaron una colaboración con Sebastián Yatra. La canción se llama Bajo la mesa. Esta sesión de fotos fue un reto. Se hizo a distancia y desde el teléfono celular de los chicos. Así fue como se afianzó su cercanía con Sebastián y ahora Erick forma parte de su equipo para el 2021. Él será su fotógrafo personal para la nueva etapa que acaba de emprender. Actualmente tiene más de 59 mil seguidores en su perfil de Instagram (@erickfernandoq)