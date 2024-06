Eric, la miniserie de Netflix, ¿es tan buena como dicen?

Nueva York, años 80. Vincent Anderson (Benedict Cumberbatch), famoso titiritero y creador de un exitoso programa infantil para la televisión, ve con terror que Édgar (Ivan Morris Howe), su hijo de 9 años, desaparece camino a la escuela sin dejar rastros.

Su cónyuge, Cassie (Gaby Hoffmann), queda afligida, pero Vincent se desmorona frente a la angustia y se obsesiona con los dibujos que hacía su hijo para un nuevo y aleatorio personaje a figurar en el show: es un monstruo, al que llama Eric.

Vincent resuelve confeccionarlo y ponerlo en la televisión. Guarda la esperanza que su hijo, al verlo, regrese al hogar. Tiene el apoyo moral de su colega, Wilson (Dan Fogler). También acude a la policía y el detective Michael Ledroit (McKinley Belcher III) toma el caso.

Apasionante, lúgubre, impactante, dramática, inesperada, muestrario de las bajezas humanas, de la corrupción, de las drogas, el alcohol, de la pobreza, del bajo mundo que puebla la gran ciudad y de políticos llenos de vileza. También es muestrario de las relaciones familiares, de los secretos que ocultan sus personajes.

Brota el dolor de una madre que perdió a su hijo y la serie queda transformada en un verdadero thriller psicológico. Todo bajo la admirable dirección de la británica Lucy Forbes, ganadora del Bafta y probable nominada por esta serie a los Emmy del 2025. El guion que firma Abi Morgan es aplastante, crudo, a veces desesperanzador, y la música impuesta, autoría de Keefus Ciancia, martilla las sienes y acelera el corazón.

Verla significa no abandonarla desde el momento en que la tiene en su pantalla y quedará aferrado a los capítulos de la miniserie (seis) hasta vivir su final. Mientras va sucediendo, la perplejidad rodeará su mente, quedará impactado por los vericuetos entendibles y perfectamente construidos. Les aseguro que nadie tendrá dudas sobre lo mostrado, pero sí algo asqueado y no la confiará a menores de 18 años de edad. Eso sí, no vaya a pensar que todo es servidumbre humana, pues da lugar a un portentoso recado: sepa criar a sus hijos, no pelee frente a ellos, no los desaliente y sobre todo, ¡que jamás le teman!

Benedict Cumberbatch (Doctor Stranger, en el multiverso de la locura, 2022), uno de los grandes actores de este siglo y ganador del trofeo Laurence Olivier, demuestra que no solo interviene en películas de superhéroes, sino que la perfección se extiende al drama y lo hace con sapiencia. Su titiritero viene lleno de matices psicológicos: padre angustiado, alcohólico, perdido en los complejos de su niñez, de padres indiferentes y esposa olvidada, progenitor de un muchacho que le teme y una búsqueda que lo está llevando al enloquecimiento.

En cambio, Gaby Hoffmann está algo fría; si bien incesante en su desesperada búsqueda, le falta el anhelo de la perplejidad. Belcher III actúa con ecuanimidad en su incansable exploración de los hechos que lleven a saber del chicuelo y da a su personaje dosis de templanza, firmeza y decisión del policía que actúa con honestidad, aunque su vida íntima sea guardada con recelo.

El grupo actoral de quienes personifican a los gubernamentales, al que presta servicios al ayuntamiento, etcétera, trabaja perfectamente. Pero quien destaca es Gloria Obianyo, actriz afroamericana que tiene a su cargo el rol de la madre de un muchacho perdido durante once meses antes de abordar la pesquisa de Édgar.

Calificación: * * * * *

Otros estrenos

Mis cachorros adorables. Un hombre se encuentra próximo a contraer matrimonio. Sin embargo, enfrenta la difícil situación de no poder llevar consigo a su querido perro. En compañía de su mejor amigo, decide emprender un viaje lleno de emocionantes y divertidas aventuras caninas.

Bad boys hasta la muerte. La cuarta entrega de la saga cuenta otra vez con Will Smith en el papel del policía Mike Lowrey junto a Marcus Burnett, interpretado por Martin Lawrence. Los dos vuelven a enfrentarse a los peligros que abundan en las calles con su particular manera de defender la ley.

Observados. Mina, de 28 años, se queda varada en un extenso bosque en el oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por criaturas misteriosas cada noche. No puedes verlos, pero ellos ven todo.

La vida de Jagna. Jagna es una joven decidida a forjar su propio destino en un pueblo de Polonia hacia finales del siglo XIX. Vive en un lugar de chismes y disputas constantes, donde ricos y pobres adhieren a bellas tradiciones enmarcadas bajo un sistema profundamente patriarcal.

Un afortunado soñador. Darren Barrenman vive una vida tranquila cuidando las piscinas del bloque de apartamentos Tahitian Tiki, en Los Ángeles. Se caracteriza por siempre querer más. Un día llega hacia él una primicia: le están robando agua a su ciudad, por lo que decide salvarla.

