Después de meses de rumores de separación a raíz de una presunta discusión que habrían protagonizado en España, se confirmó que la modelo Tania Ruiz y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, terminaron su relación sentimental.

“Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho”, dijo ella. Los dos se han establecido en Madrid y seguirán viviendo en la capital española. Tania estudia una maestría y su hija está en el colegio. Peña Nieto renovó su visa de oro en noviembre y no tiene ninguna intención de dejar el país. “Me gusta mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente”, comentó.

Desde la muerte en 2007 de su primera esposa, Mónica Pretelini, con la que tuvo a sus tres hijos, esta era su segunda relación seria y pública. La primera fue con la actriz Angélica Rivera, con la que estuvo casado desde 2010 hasta 2019, durante los años de su presidencia. Después de su divorcio empezó a salir con Tania Ruiz, según El País.

Pese a la ruptura, la modelo asegura que la relación entre los dos es buena, pero que “los proyectos de vida cambian” y por eso ya no pueden estar juntos. Sus familias siguen estando muy conectadas. Ella se lleva muy bien con los hijos del exmandatario, hasta el punto de que todos los años los felicita por su cumpleaños públicamente. Sus historias en Instagram muestran una relación especial entre Carlotta, la hija de Ruiz, y Paulina, Alejandro y Nicole, los hijos, ya mayores, de Peña Nieto.

Tania tiene una empresa de trajes de baño y bikinis diseñados por ella misma, que promociona a través de sus redes sociales. Durante muchos años ejerció como modelo profesional y se ha ganado la vida apareciendo en revistas de moda y maquillaje. Nacida en San Luis Potosí, Ruiz tiene cuatro hermanos y estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez durante cinco años.

El pasado 6 de diciembre el periodista de espectáculos Jorge Carbajal aseguró que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se habían separado debido a una supuesta infidelidad que habría cometido alguno de los dos y que el otro descubrió.

Pero ellos dijeron a las revistas Caras y ¡Hola! que esta información era falsa y seguían siendo “una pareja feliz”, declaraciones que un mes después han dado un giro total.