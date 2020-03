Coronavirus: nuevas canciones en tiempos de cuarentena

Con el afán de animar y compensar a sus seguidores después de la suspensión de varios de sus conciertos por Centroamérica, Jorge Drexler compartió en su cuenta de Twitter la canción 'Codo a codo'. La letra recuerda las medidas de prevención que hay que tomar. “Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras a un amigo salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano”, dice en una parte. El uruguayo ha tratado de estar presente dando recomendaciones y mandando fuerzas a sus fans.

Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos.

Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. #SaludarCodoConCodo pic.twitter.com/FAuR2lhXJZ — Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 10, 2020

Y es que, desde que inició la cuarentena a nivel mundial, la música no ha dejado de estar presente en todas las redes sociales. Si a cualquier hora del día estás aburrido, ingresa a Instagram y seguramente encontrarás un live o un video de algún artista cantando.

El encierro y distanciamiento para los músicos es su forma de trabajo, pues ahí encuentran el momento y la inspiración para componer y grabar. Puede ser que debido a eso, estén manejando la situación de manera más tranquila en comparación a las personas que están acostumbradas a una rutina laboral tradicional.

El lunes de esta semana, por ejemplo, J Balvin hizo una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram, y, entre risas, aseguró “aunque no lo crean, yo desde aquí (mi casa) trabajo mucho”. No lo dudamos.

Y no es el único. Artistas de todos los géneros han aprovechado el tiempo para innovar y crear, y los resultados han sido sorprendentes. En muchos casos, conmovedores.

La cantautora guayaquileña Camila Pérez utilizó su cuenta de Twitter, donde se ha vuelto muy popular, para compartir con sus seguidores un video en el que aparece cantando 'Toque de queda', una canción que salió para evitar deprimirse por el encierro. Sin esperarlo, se viralizó y ha servido a muchos de inspiración. La gente le respondió con mensajes muy amorosos y de agradecimiento.

Escribí una canción sobre la pandemia... Agridulce, así como me siento. Fuerza a todos en estos tiempos de incertidumbre y soledad 🖤 #yomequedoencasa #coronavirus pic.twitter.com/T0V05qbkZW — Camila Pérez 🍇 (@camilaperezmusi) March 18, 2020

Ceci Juno no se quedó atrás. Para unirse a la campaña #YoMeQuedoEnCasa, la guayaquileña versionó su canción 'Todo va a pasar,' con un mensaje de aliento a la ciudadanía y la gente que la sigue. Fue muy bien recibida por el público.

Y como las redes sociales están abiertas a todos los gustos, Bono presentó 'Let your love be known', título provisional de una canción con la que pretende dar esperanza a la gente. “Para cualquiera que en este día de san Patricio está en una situación difícil y todavía canta. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es para ustedes”, dijo el vocalista de la banda irlandesa U2. El video fue grabado de manera casera acompañado de un piano y es así como fue subido a YouTube.

Hay que mencionar también a Sofía Ellar y Álvaro Soler. La pareja española compartió el fin de semana un tema que escribieron y compusieron juntos en estos días. Su título es 'Barrer a casa' y el coro inicia con la frase: “Y ahora Madrid se nos viste de fantasma, a las ocho caen las redes, se llenan las terrazas”. La publicación se llenó de aplausos y elogios por la emotiva letra. Sofía ha sido una de las artistas que más ha promovido el aislamiento como medida de prevención.

Terminamos esta lista con Alejandro Sanz quien, luego del éxito que tuvo la transmisión en vivo que hizo por YouTube en la que también cantó Juanes, compartió algo que creó durante su encierro. “Una improvisación, una melodía y un sentimiento común. Con el corazón pelado: estoy aquí”, escribió en Instagram. Esto dio pie a la publicación de una canción de 2 minutos y 41 segundos: #ElMundoFuera.