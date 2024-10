¿Encaja Diego Spotorno como Pepe Pancho en Los García?

El estreno de Los García, la nueva producción de Ecuavisa, no ha dejado a nadie indiferente. Esta novela, que busca conjugar el talento de actores reconocidos con la frescura de influencers ecuatorianos, ha sido tema de conversación desde su primer capítulo.

Uno de los temas más comentados ha sido la interpretación de Diego Spotorno como Pepe Pancho, un personaje que ha dividido a la audiencia en redes sociales. A pesar de que Spotorno es un rostro familiar en la televisión ecuatoriana, muchos espectadores no han terminado de convencerse con su actuación en este papel en particular.

Las críticas se han hecho sentir, donde algunos usuarios cuestionan si el actor, conocido por su estilo más refinado, realmente encaja en un personaje que, según ellos, requiere de un toque más “criollo”.

“Es buen actor, pero no cuadra en este papel”, comenta un usuario. Otros opinan: “Hay algo que no me convence de él”. La mayoría de las críticas giran en torno a la percepción de que Spotorno es 'añiñado', lo que según algunos le resta credibilidad a su interpretación de Pepe Pancho. Sin embargo, Spotorno ha sido enfático en desmentir estas afirmaciones.

En una entrevista con EXPRESO, Spotorno abordó las críticas con tranquilidad, asegurando que su trabajo es parte del arte de la actuación: “El tema de la actuación es magia. Ya cuando me vean caracterizado, quizá se convenzan. Tampoco es tan criollo”, explicó. Sobre los comentarios que lo tildan de “añiñado”, el actor fue claro: “Puedo tener ‘pinta’, pero aniñado no soy, para nada”.

Apoyo desde el equipo de producción



Siempre veo que la gente que critica es la que no hace nada; deben dejar que los profesionales crezcan y que la gente trabaje" Jorge Toledo Director

A pesar del revuelo en redes, Spotorno no está solo. Tanto el director de la novela, Jorge Toledo, como el actor Fabo Doja, han salido en su defensa, destacando no solo su talento, sino también el valor de una producción ecuatoriana en tiempos difíciles.

Toledo subrayó la importancia de celebrar la creación de contenido nacional, especialmente en un momento en el que la industria televisiva ha enfrentado numerosos desafíos, entre ellos la actual crisis eléctrica que afecta al país. “Todos debemos estar contentos de hacer producción nacional”, declaró Toledo.

Por su parte, Fabo Doja, colega y amigo de Spotorno, también mostró su apoyo incondicional. “Hemos trabajado en otros proyectos con él y es un tipazo, talentazo. Igual, al principio, el actor le va a ir cogiendo el ritmo al personaje y al amor. Yo creo que Diego hará un espectacular trabajo”, afirmó Doja, confiado en que la interpretación de Spotorno será más apreciada conforme avance la trama.

