Youtubers llegan a Ecuador sin saber de los cortes de luz y así reaccionaron

Ecuador, conocido por sus paisajes impresionantes y su diversidad cultural, fue el más reciente destino de Mateo y Lisianna, una pareja de youtubers que documentan sus aventuras por el mundo en su canal. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje lleno de expectativas se transformó rápidamente en una experiencia inesperada debido a los apagones que afectan al país.

El video titulado “CON URGENCIA NOS FUIMOS DE ECUADOR”, publicado el pasado 16 de octubre, muestra a la pareja sosteniendo una linterna recargable en medio de una habitación oscura. La escena fue grabada en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por los cortes de luz que ha implementado el gobierno debido a la crisis energética que atraviesa Ecuador, agravada por la sequía más severa en años.

Los apagones, una sorpresa inesperada para los youtubers



En el video, Mateo, claramente sorprendido, comenta cómo él y Lisianna no estaban preparados para la situación que enfrentaron en Ecuador, y que llegaron pensando que podrían crear contenido increíble, pero no sabían nada sobre los cortes de luz.

La pareja explicó que apenas se enteraron de que el país está implementando un programa de racionalización de energía, que afecta distintas regiones con apagones programados para varias horas del día.

Mateo mencionó cómo esta programación, anunciada por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), no siempre se respeta. “Al parecer no está sucediendo y está haciendo que las personas también tengan bastante problemas con sus negocios, su rutina y actividades”, explica el youtuber en el video, quien además subraya que esta situación generó confusión y preocupación, especialmente porque no estaban familiarizados con la crisis energética que sufre Ecuador.

Una cadena de imprevistos



El viaje a Ecuador ya había comenzado mal para la pareja de creadores de contenido. En su relato, Lisianna cuenta que el retraso de su escala en Bogotá, generó que perdieran su siguiente vuelo, y fue solo el inicio de una serie de contratiempos que culminaron con los apagones.

Además, aseguraron que venían esperanzados que en Ecuador las cosas iban a mejorar y podrían realizar videos para su canal, pero la realidad fue otra. A pesar de los inconvenientes, la pareja decidió continuar su viaje hacia Cuenca.

El video de Mateo y Lisianna ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con seguidores ecuatorianos y de otros países comentando sobre la situación en Ecuador. Muchos ecuatorianos compartieron sus propias experiencias con los apagones, agradeciendo a los youtubers por visibilizar un problema que ha impactado a gran parte de la población.

