Emmanuel y Mijares saldaron su deuda con Guayaquil

La ciudad esperaba por los mexicanos Manuel Mijares (64) y Emmanuel (67). Tenían previsto venir mucho antes, pero la pandemia en 2020 lo impidió y ahora se hizo realidad en el Guayaquil Country Club-Samborondón. El tour de amigos era la fiesta más esperada por los fanáticos de los cantantes, quienes se conocen desde 1983, cuando el exesposo de Lucero le hacía coros en sus conciertos al intérprete de 'Quiero dormir cansado' y 'Con olor a hierba'.

Lo que defraudó no fue el show, pero sí la seguridad. En una ciudad tan peligrosa, no podemos darnos ese lujo ni convertirnos en una especie de Linda Blair, cuando gira su cabeza para todos lados durante pleno exorcismo en la clásica cinta de terror 'El exorcista', y estar pendientes de los amigos de lo ajeno.

El acceso también fue un dolor de cabeza. El parqueo no estaba cerca, por lo menos para los que no son socios, ya que debieron caminar mucho y se les complicó, sobre todo a algunas mujeres que usan zapatos altos en estos eventos, aunque no es lo más práctico. Además, hay que añadir que no faltaron los desubicados que se creen los dueños de las calles, hicieron doble columna, atravesaron sus vehículos e impidieron el paso de los otros.

El trajín periodístico nos ha permitido conocer a Mijares y Emmanuel y verlos en acción. En una ocasión, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. No recuerdo la fecha, pero sí que fue ‘el espectáculo’, porque todo marchó en orden. Entonces el padre de Alexander Acha (el director del reality 'La Academia', de TV Azteca) conservaba su delgado físico, el que le permitía moverse con soltura en el escenario para temas que lo exigen como 'La chica de humo'. Ahora luce una considerable barriga que trata de cubrir con su vestuario.

En el Guayaquil Country Club-Samborondón, el público se portó bien. Hay que considerar que la mayoría era gente adulta que prefiere esta música a la urbana. Sin embargo, seguidores como Liz Nathaly dijeron que “Mijares no defraudó y cantó 'Bella' como segunda canción en su show junto a Emmanuel. Sigo enojada porque Emmanuel no interpretó 'No he podido verte'. Nadie se quería ir del Guayaquil Country Club”. El repertorio de ambos es tan extenso que es imposible que lo canten completo.

Estuvieron sobre el escenario con nuestra representante Mar Rendón, quien obtuvo el tercer lugar en 'La Academia', donde compartió con Alexander Acha y ahora con su padre, quien expresó en sus redes sociales: “Brillaste como la estrella”. 'Sentirme vivo' fue el tema que se escuchó en sus voces. Ellos saldaron su deuda con los guayaquileños, los organizadores no tanto.