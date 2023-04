La reconocida actriz Emma Watson, famosa por su participación en la saga de Harry Potter, se sorprendió a muchos durante una entrevista con Vogue, donde habló abiertamente sobre su vida sexual. Watson, quien ha sido descrita por muchos como una mujer dulce e inocente, rompió con los estereotipos al hablar sobre su pasión por el sadomasoquismo, las fantasías sexuales y la sumisión total en el sexo.

Coachella: ¿Hacia dónde va su estilismo? Leer más

En la entrevista, Watson resaltó la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales, afirmando que sin este aspecto, no puede haber una verdadera conexión con otra persona. Además, la actriz dejó claro que no está de acuerdo en relacionar la vida sexual con la vida cotidiana, ya que son dos aspectos completamente distintos que no se deben comparar.

Uno de los conceptos que quedaron más dudas e intriga fue el término "sexo kink", que Watson dio durante la entrevista. Este concepto se refiere a la práctica sexual de personas que están dispuestas a cumplir con las fantasías sexuales de otros y experimentar nuevas sensaciones durante el acto sexual, sin prejuicios ni tabúes.

Día Mundial de los Simpson: ¿Por qué se celebra el 19 de abril? Leer más

Las declaraciones de Watson han sorprendido a muchos, ya que la actriz ha sido vista como una figura pública muy reservada y discreta en su vida privada. Sin embargo, su apertura y sinceridad sobre su vida sexual han sido valoradas por muchas como una muestra de valentía y libertad.

Es importante destacar que Watson ha sido una activista en temas como la igualdad de género y los derechos de la mujer, por lo que su postura respecto al consentimiento en las relaciones sexuales no sorprende. La actriz ha demostrado una vez más su compromiso con la defensa de los derechos y la libertad de las personas en todos los alrededores de la vida.