Además de la oferta musical que presenta cada edición, el festival Coachella, desde sus inicios en 1999, se ha convertido en un evento muy relevante para la industria de la moda.

Los asistentes, famosos o no, conscientes o no, han marcado tendencia. Tanto así que en un momento se lo calificó como “la quinta temporada de la moda”.

Por muchos años, los looks de las celebridades fueron bohemios, con un estilo inspirado en la estética de Woodstock e influenciado por la onda indie underground, que luego pasó a ser mainstream. De hecho, fue tal el impacto, que ese mismo tipo de estilismo empezó a ser replicado por el público en otros festivales de todo el planeta.

En 2012, el evento se transformó por completo. Todo se maximizó, gracias al boom de internet. A partir de ese momento, la estética empezó a cobrar más importancia que nunca.

Sin embargo, luego de la pandemia y cambios sociales y políticos que sin duda afectan al mundo de la moda, el estilismo de este festival se ha transformado, algo que se pudo constatar este año. Entre los factores que podrían haber impulsado esta nueva realidad está el tema de la apropiación cultural del mundo estético en 2017, cuando artistas como Rosalía y Jennifer Lopez fueron señaladas por aproximarse a ciertos peinados o prendas.

También en la actualidad y por el efecto de las redes sociales como TikTok, las microtendencias rotan con la velocidad de las colecciones que presentan el fast fashion, lo que provoca la saturación del consumidor.

Es por eso que ahora muchos de los espectadores lucen aquello que está de moda en ese instante, sin pensamiento ni creatividad detrás de lo que deciden usar. Los looks de Coachella ya no causan la fascinación de antes y no hay a quien culpar.

Kendall Jenner, La antítesis del festival

La modelo lleva casi una década asistiendo al festival, pero este año ha dado un giro y dejó atrás los flecos y el encaje boho. Los atuendos típicamente asociados a Coachella están en extinción y Kendall Jenner lo ha demostrado este año: ha insinuado que, a veces, lo más ‘cool’ es llevar una camiseta, un pantalón, unas zapatillas y cartera del mismo tono.

Su estilista, Dani Michelle, armó un look que la revista Vogue USA describió como “la antítesis de todo lo que se puede esperar para Coachella”.

No hay nada novedoso ni divertido en este outfit y en un espacio de brillantes y vestidos transparentes, su enfoque destaca. Las piezas de vestir son de la firma australiana St Agni, de la colección otoño/invierno 2023, y por eso no están disponibles hasta los próximos meses.

La clave del minimalismo son los detalles y la forma. Por ello, lo que más llama la atención de este look son los bordes deshilachados del pantalón a la cintura y la elección de zapatillas en lugar de las típicas botas. Se abre entonces una interesante pregunta: ¿Podría ser este el comienzo de una era más minimalista de la vestimenta festivalera?

Lele Pons, fanática del color

La influencer siempre se ha caracterizado por saber llamar la atención con sus looks. Y esta cita no ha sido la excepción.

Para esta edición, asistió acompañada de su mejor amiga, Hannah Stocking. El primer día se vistieron iguales: camiseta al estilo body painting y short jean.

Para el segundo, Lele optó por un clásico conjunto de short y croptop muy colorido, con detalles de brillos.

Sara Sampaio y su amor por el denim

La modelo portuguesa es un personaje público que desde hace años no falta al festival. Al igual que la ecuatoriana Dani G. Schulz, asistió este año de la mano de Revolve.

Con looks muy distintos entre sí, Sara lució shorts de croché, minivestidos, la popular e infaltable falda de jean larga y un total look denim con chaqueta, combinado con un top de bikini de brillos.

Aunque se arriesgó un poco más, lo hizo de manera sutil y sin caer en excesos ni lucir sobrecargada.