Emma Stone (35) es la actriz del momento. Una vez más su talento brilla y los Critics Choice Awards 2024 la seleccionaron como mejor actriz de cine del año.

Ella fue premiada el domingo por su papel de Bella Baxter en Poor Things. Comenzó su discurso de aceptación diciendo que estaba en shock al recibir el premio. “Esto es una locura total”, dijo.

Hablando del papel, en el interpreta a una mujer con cerebro de bebé, bromeó sobre la influencia de los críticos en la industria. “Interpretar a Bella fue una de las mayores alegrías de mi vida. Tuve que desaprender muchas cosas al interpretarla. Desaprendí partes de la vergüenza y las cosas sociales que nos imponen, y todavía estoy trabajando en ello”, dijo.

Terminando con una broma, Stone agregó: “Estos son los Critics Choice Awards, y se trata de la opinión externa, pero estoy muy agradecido a los críticos por esto. Pero estoy aprendiendo que no me importe lo que piensen”.

Stone también honró a las otras mujeres nominadas en la categoría: nombró específicamente a Lily Gladstone, nominada por Killers of the flower moon, además de Sandra Hüller por Anatomy of a Fall, Greta Lee por Past lives, Carey Mulligan por Maestro y Margot Robbie por Barbie.

“Esto no tiene ningún sentido”, dijo sobre ganar el premio en tan buena compañía. “Muchas gracias por esto, significa mucho para mí. Estaba hablando en serio. No sé qué decir”.

La victoria de Stone en los Critics Choice Awards se produce poco después de su victoria en los Globos de Oro de 2024, donde la estrella ganó como mejor actriz de cine en una comedia o musical.

Esta fue su quinta nominación en los premios. La también ganadora del Óscar interpreta a Bella Baxter, una mujer a la que un científico loco le da borrón y cuenta nueva mediante un procedimiento experimental, después del cual descubre gradualmente las maravillas (y los peligros) del mundo.

Stone ha sido abierta sobre por qué se sintió atraída por ese papel y ha explicado que “se fue como una aceptación de lo que es ser mujer, ser libre, tener miedo y ser valiente”. Y añadió: “Ella está entendiendo lo que es ser miembro de la sociedad”.

Su amigo y compañero de reparto Mark Ruffalo elogió a su coprotagonista en Poor Things. “Ella es un talento único en una generación en esta generación”, resaltó.

La 29.ª edición anual de los Critics Choice Awards, presentada por Chelsea Handler y transmitida en vivo por HBO a nivel mundial el pasado 14 de enero, reconoció la película y la televisión más merecedoras de 2023 según la votación de los críticos de Hollywood.