Las historias que el streaming revivió

La nostalgia, el impacto en las audiencias y las importantes historias detrás de estas series hicieron posible que regresen a la pantalla, esta vez para un público nuevo. Las plataformas de streaming están interesadas en traer los clásicos a los más jóvenes, actualizando sus problemáticas y poniéndole un toque de frescura. Las buenas historias no se pierden y aquí unos ejemplos.

Gossip girl

Fue en el 2021 cuando los chismes de la chica indiscreta volvieron a la pantalla. Gossip girl, serie creada por Joshua Safran, tiene dos nuevas temporadas en HBO. Fue cancelada tras baja audiencia, pero la esencia llena de opulencia y problemas amorosos de ricos y famosos no se pierde.

Salvados por la campana

La escuela de Bayside High School de California sigue estando en onda, y 20 años después recibe a una nueva camada de alumnos tan intensa y dinámica como la de Zack Morris y sus amigos. En la serie de Apple TV aparecen algunas estrellas de la original como Mario López y Jessie Spano.

High School Musical: The musical, the serie

Una de las series más populares de Disney Plus llevó al estrellato a Joshue Basset y a Olivia Rodrigo. Se estrenó en el 2019 y tiene solo 22 episodios y cuatro temporadas.

La música y el teatro siguen siendo importantes en esta historia de amistad y amor adolescente.

One day at a time

Es considerada una serie que actualiza los estereotipos, y no es para menos. Los latinos, la comunidad queer y las mujeres tienen un importante aporte en esta ficción basada en una tradicional familia cubana residente en Estados Unidos. La primera One day at a time se emitió entre 1975 y 1984, mientras que la de Netflix empezó en 2018.

Sabrina

Esta historia reúne a dos tipos de públicos, a los fans de la serie de Nickelodeon y a los amantes de los cómics. Tiene más misterio que la original, y fue creada por Roberto Aguirre-Sacasa. Sin embargo, gran parte de su argumento está basado en los cómics Las escalofriantes aventuras de Sabrina. La serie está desarrollada para Netflix por Warner Bros. Television y Berlanti Productions en 2018.