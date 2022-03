El baile no era lo suyo. Por ello, a la primera oportunidad Emma Guerrero dejó 'Soy el mejor', de TC, y aceptó volver a la actuación. Por primera vez incursiona en el cine en 'Amor en tiempos de likes', cinta grabada en Cuenca, y a la televisión retorna en 'Compañía 593', con la que Ecuavisa retoma la producción nacional, paralizada por la pandemia durante dos años. Mantiene su línea de calzado ortopédico (AMME).

Tras una mala experiencia personal cuando se filtró un video íntimo en la que aparece ella y el actor venezolano José Ramón Barreto, vuelve a sonreír porque afirma que no siente rencor y aunque le costó, perdonó a los involucrados.

Se fue del reality porque se dio cuenta de que el baile no era lo suyo…

Solo estuve dos meses. Efectivamente, no es lo mío, salí de la zona de confort y aprendí a bailar. Lo hago en una fiesta, pero es diferente en un show. Me sirvió para valorar el trabajo de los bailarines, requiere de técnica y tiempo. Cuando surgió la oportunidad en Ecuavisa dije: “Patitas para qué te tengo” y me fui (risas).

Es decir que no lo pensó dos veces...

Me fui de TC a ciegas, no había firmado el contrato y a veces el pan se quema en la puerta del horno. Me arriesgué porque actuar es a lo que me quiero dedicar toda la vida. En la telenovela, protagonizada por Don Day y Pamela Sambrano, mi compañero será Emerson Morocho, le pondremos el tinte cómico.

El director Lucho Aguirre siempre me ha dicho que parezco muy pelada, por ello había dos opciones Zaida o Paula. El primero de los mencionados es un papel que requiere más edad, interpretaré a la esposa de un bombero. Es una historia que tratará de destacar el trabajo de ellos, no es muy valorado. Tal vez al final de cada capítulo se incluya el nombre de los que perdieron la vida por salvar a otros.

La actuación exige cambios de imagen importantes. ¿Está dispuesta a someterse a ellos?

Me han estado mirando el cabello y no sé las razones (risas). Creo que el negro me queda bien, me he puesto pelucas rubias y me veo horrible (risas). Pero si toca, toca.

De la pantalla chica da el salto a la grande…

Existen cuatro historias en la película 'Amor en tiempos de likes'. Soy una influencer malvada llamada Ema, ese nombre se escribe con una sola m. Aunque mi participación es pequeña acepté porque era la oportunidad de hacer cine. Grabamos en Cuenca y en estas escenas compartí con Carolina Piechestein, Eduardo Maruri, Mía Terán, entre otros actores.

Me sentí como pez en el agua interpretando a una villana porque la gente considera que tengo carácter fuerte, lo tengo, pero no soy mala. Es bacán cambiar de rol y no siempre caracterizar los mismos personajes. De eso se trata. La experiencia de cine es maravillosa, la primera vez en pantalla grande. El estreno está previsto para septiembre y el mismo mes se emitirá la nueva telenovela de Ecuavisa.

En 2020, usted vivió una situación desagradable para cualquier mujer cuando se filtró un material de contenido íntimo en las redes sociales que la afectó en muchos sentidos.

Ya perdoné, he visto a los involucrados pagando karma.

¿A qué se refiere cuando dice que los responsables de esa filtración están pagando por lo que hicieron?

Tengo identificados a los responsables, me refiero a hombres y mujeres. No me alegro, pero algunos no la están pasando muy bien. De la justicia divina nadie se escapa, me costó entender aquello. Dios todo lo ve, todo lo sabe.

Usted inició un proceso legal. ¿Qué pasó?

Lastimosamente, es un proceso legal largo y tedioso, que me exigía pasar mucho tiempo en la Fiscalía. Por la lentitud me daban a entender que tenían asuntos más importantes. Dejé todo en manos de Dios, cuando lo hice sentí que perdoné, Él se encarga. Los tiempos de Dios no son los nuestros.

El actor José Ramón Barreto en una entrevista recientemente dijo que a la pantalla grande llevará parte de la situación que tanto lo afectó en el 2020. ¿Qué opina?

No entiendo, porque la afectada fui yo, la señalada por la sociedad fui yo. Me parece insensato, no sé de qué dolor habla. En todo caso, que le vaya bien. Luego de lo ocurrido me hice más fuerte, para muchas mujeres soy una imagen de fortaleza y hasta me piden consejos. Me quedo con eso. Si Dios lo permitió es por algo, aunque yo nunca tuve el video. No se puede confiar en nadie en situaciones como esas.

Todavía sufro de ansiedad, cuando veo a mi hija y la veo bien, me tranquilizo, es mi cable a tierra. Todo se ha puesto en su lugar. Tengo trabajo, mi matrimonio marcha bien. A mi lado está un hombre que me ama.

En abril del año pasado, usted contrajo matrimonio civil con Fernando Zúñiga. ¿También tenían prevista la boda religiosa?

No se ha dado todavía. El próximo mes cumpliremos un año de casados y mi hija, Luciana, ya celebró su primer año de vida (en marzo). Nos gustaría con Fernando (Zúñiga) algo muy privado y pequeño, y hacer un viaje por Europa.

Es madre primeriza. ¿Cómo asumió ese rol?

Ha sido completamente diferente a como lo imaginaba. Pensé que iba a ser fría por todo lo vivido por la filtración del video privado. Tuve mucha ansiedad y depresión los primeros meses de embarazo, recién a los siete empecé a disfrutarlo y a darme cuenta de que tenía un bebé dentro de mí. Mi esposo me ayudó mucho porque es un maravilloso hombre. Es un amor indescriptible, todo gira en torno a mi hija, mi vida y mis planes.

Ahora que estuve en Cuenca la extrañé un montón. Es increíble despertarme, verla y decir gracias. Solo necesito verla feliz y sana para sentirme bien. En cuatro años tal vez venga otro. Es responsabilidad un niño, además de gastos. Fernando es un superpapá, nada le pesa cuando se trata de su hija, todo sabe hacerlo, bañarla, cuidarla y darle los remedios.

A las mujeres les preocupa cómo quedará su cuerpo después de un embarazo.

Siempre fui muy delgada, me costó aceptar mi nuevo cuerpo. Yo quedé como una funda después de que nos tomamos la cola (risas). Me hice una microliposucción hace tres meses, me sacaron grasa de la espalda, cintura y abdomen.

No me acostumbraba a verme cuadrada, me quedó de recuerdo la cicatriz porque me hicieron una cesárea. No me dio depresión posparto, yo era feliz porque la niña nació sana. Tiene la sonrisa y los ojos del papá y mi forma de rostro.

