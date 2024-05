Emma Guerrero: "Mi hija fue mi salvación"

El 6 de marzo del 2021 nació Luciana, primogénita de Emma Guerrero y Fernando Zúñiga. La niña, de tres años, llegó en el momento más crítico de la vida de la actriz e influencer. No compartirá ni con su madre, Jéssica, ni con su hija el Día de la Madre por motivos de trabajo. Hoy viaja a Estados Unidos.

La mayoría de mujeres dice que la maternidad les cambia la vida.

Completamente. Primero es ella. Todo lo que hago gira en torno a Luciana. Me cambió en todos los sentidos, soy una mujer más centrada. Hasta para un viaje lo pienso dos veces o le pido a mi esposo que baje la velocidad en el carro. La vida loca se la deja a un lado por una hija (risas). La gente cree que Luciana se divierte conmigo porque soy alegre, auténtica, esa es mi marca y mi magia. Pero también soy estricta, cuando debo corregirla lo hago. A veces recurro a los consejos de mi mamá (Jéssica), como ella nos crio. No dejo de ser amorosa.

¿Ahora entiende más a su madre?

La comprendí desde el primer día, desde que me pusieron en brazos a Luciana, cuando lloraba porque tenía hambre, también por el dolor que sentía, ya que me salía sangre de los pezones, no tenía leche. Esa es la maternidad. Pedí perdón por todo lo que pude haber hecho en mi vida y que le causó dolor o preocupación a mi madre. Todo lo que una madre pasa para que una hija le responda que no se meta en su vida cuando tiene 15 años.

Conoció su estado horas antes de la filtración y divulgación de un video íntimo en el que usted aparecía.

Luciana fue mi cable a tierra, si ella no hubiese estado dentro de mí, tal vez yo no estaría dando esta entrevista. Se me pasaron muchos pensamientos por la cabeza, por ella viví todo a flor de piel. No podía tomar nada porque corría el riesgo de que cualquier medicamento afecte a la niña. Saqué fuerzas de donde no sabía que las tenía. No tenía otra opción, Luciana es mi responsabilidad. Dios es perfecto, sin ella no estaría aquí. Mi hija fue mi salvación.

Su hija es su maestra de vida, ¿qué vino a enseñarle?

A ser más amorosa, la paciencia, tolerancia, tiene una personalidad muy marcada. Es una fusión de mi esposo y de mí. Mi mamá dice que yo también era voluntariosa, a veces hay que regañarla.

Fue parte de 'Desafío a la fama'. Cortesía

Cuando usted fue parte de Desafío a la fama, se dijo que estaba separada de su esposo y que incluso se iban a divorciar.

Eso surgió porque a mi esposo no le gustó para nada el formato cuando yo estaba en el reality. Estuvo conmigo cuando firmé el contrato, cuando conversé con la gente del canal. La idea era que el público conozca realmente a Emma Guerrero y se saque cualquier pensamiento erróneo de la cabeza. Pero no fue nada de lo que nos dijeron. Fernando quería que saliera del programa, porque yo era imagen de tres marcas, le escribían. Se quejaban, no les interesaban los problemas. Una de ellas estuvo a punto de no continuar. Además en Ecuavisa no le hacían caso a Fernando, si yo pedía ropa o artículos de aseo personal, como estaba muy enojado, no les contestaba los mensajes. Entonces se creó el rumor de que nos queríamos divorciar. También se quedó a cargo de mis redes sociales, no subía nada, por ello me enojé. Luego entendí que cuidaba mi imagen, esta no se afectó porque las marcas no me abandonaron. Sé que me ama, somos uno. Fernando y mi madre son mis principales fans.

¿A vísperas del Día de la Madre, ya tiene un plan para celebrarlo?

El sábado (hoy) viajo a Houston, Estados Unidos, con una marca. Generalmente celebramos con una comida en familia. Luciana no me da regalos todavía, pero me da muchos besitos (risas). Trato de vivir el Día de la Madre a diario siendo buena hija. Sé que los niños aprenden con el ejemplo, le puedo enseñar a decir gracias, pero si nunca escucha que yo digo gracias, no aprenderá. Ella ve lo cariñosa y respetuosa que soy con mi madre y Luciana también lo es con la abuelita. Hay que ser firmes en la educación, se piensa que por corregir a los hijos se los va a traumar, no es así.



Si Luciana no hubiese estado dentro de mí, tal vez yo no estaría dando esta entrevista. Emma

Después de la experiencia vivida, ¿volvería a ser parte de un reality?

Para una experiencia fue suficiente. Nunca más. A mis nietos les contaré que su abuela loca participó en uno de ellos.

Al inicio de la entrevista dijo que no haría nada que afecte a su niña en ningún sentido, sin embargo lo hizo.

Mi empuje fue que la gente me conozca, nada más. Creo que de manera general, en el reality no sabíamos en lo que nos embarcábamos. Cuando ingresé, la niña tenía dos años y medio, sabía que mi mamá y Fernando iban a estar con ella. No le afectó que yo esté ahí. Me ahogué en la orilla, no llegué a la final.

Pero los videos quedan, su participación está grabada...

Ahora que Luciana ya está más grande, no lo haría. Tiene más conciencia. Ya sé cómo son estos formatos, sé que el más polémico o el que más pelea, es el que resalta.

Seguramente la familia crecerá pronto...

Yo ‘trabajaba’ en silencio para otro hijo, el Negro no lo sabía. Siempre me he cuidado solo con la bendición de Dios. Ahora mi esposo también ‘trabaja’ para otro. Todavía no se ha dado, Dios sabrá cuándo lo mandará.

La relación actual con sus excompañeras



Carolina Jaume: “No es mi mejor amiga, me llevo con ella. Es una mujer que ha pasado por mucho, y le siguen pasando pendejadas, no seré yo quien le tire m... Pasé por algo parecido, lo que menos quiero es eso”.

Arianna Mejía: “Ni fu ni fa. Hay personas que nos odian porque la vida es así”.

Compartió con Don Day en el video en el que le anunció a la familia que iba a ser padre. Al parecer al futuro abuelo no le hizo ninguna gracia.

(Risas) Diego es muy bromista y la familia siempre cree que está diciendo algún chiste. Al principio no le creían, pensaban que era una joda, una mentira. Solo le seguía el dúo, ni yo le creía. Está feliz, es un logro más en su vida. Su novia Elizabeth Cader es muy reservada, Diego es más expresivo.

Usted es imagen de marcas, pero también se la ve mucho con Eduardo Andrade haciendo contenido para redes sociales.

Con Eduardo, quien es uno de mis mejores amigos, siempre hago contenido de viajes. Trabaja con una aerolínea, por ello me pidió que nos fuéramos a Puerto Rico, así lo hicimos. Nos va bien. Ya estuvimos en Japón. El 19 de mayo iré a Nueva York a un festival de creadores de contenido, seré una de las panelistas. Estarán los influencers, el colombiano El Mindo y el español Sencillo con S. Además con Mare Cevallos nos presentamos en Una noche en Miami en Pop Up, Urdesa. Tengo otro plan, el 19 y 20 de junio iré a Medellín a los Premios Íconos.

