Emma Guerrero: "esto no es porno. Es algo íntimo de hace dos años"

"Aquí no hubo infidelidad de ninguna parte", es el mensaje central en las últimas historias de la actriz e influencer Emma Guerrero. Estas palabras aclaratorias vienen tras la filtración de un vídeo sexual junto al actor venezolano José Ramón Barreto.

Krysthel Chuchuca: "Son José Ramón y Emma, no hay manera de negarlo" Leer más

Ambos intérpretes se conocieron en las grabaciones de la segunda temporada de la novela Sharon, la hechicera. Sus personajes fueron Daniel Segale y Priscila. Y entre grabaciones parece que surgió la química que ahora por desdicha se ha filtrado. Según Emma, este corresponde a una grabación íntima hecha dos años atrás.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 500 mil seguidores explica que se "siente víctima" por haber salido a la luz. "Hago este vídeo para mis seguidores, quienes me han visto crecer, ya sean en redes o televisión. Es a ustedes a quien yo me debo. Cómo sabrán hay un vídeo que circula en redes sociales y pues el hecho acá es que fue una situación muy íntima y ahora se viola mi privacidad".

"Esto pasó con dos personas y hace dos años, cuando éramos solteros. Lo raro es que ahora esté a la luz. Se me hace muy complicado de entender", dice asombrada la pelinegra.

Visiblemente molesta denuncia que las páginas de anónimas de farándula en Instagram, viralizan la información, y les aclara que deben de hacerlo. "Esto no esporno. Yo no me grabé y luego me pagaron. Esto fue algo íntimo entre dos personas solteras hace dos años y se me hace muy íncomodo que esto salga a la luz cuando los involucrados en este vídeo tenemos pareja".

Naya Rivera: su profundo amor salvó a su hijo Leer más

Emma Guerrero, que tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram y Tik Tok, empezó su carrera como presentadora en VitoTVO, fue concursante en Combate y luego actriz en Tres Familias. Actualmente es pareja de Fernando Zúñiga.

José Ramón Barreto es el actor venezolano, protagonista de Bolívar, es el último en pronunciarse en redes sociales. Sin embargo, su novia, la actriz ecuatoriana le dijo a EXPRESIONES que "“No es algo que me preocupa. Es lamentable que circule un video viejo de su intimidad”.