Emma Guerrero: "Acepté de que ya no era un personaje que funcionaba para el show"

En una conversación por TikTok Live con Carolina Piechestein, la actriz Emma Guerrero compartió su experiencia en el reality 'Desafío a la Fama', de la que fue eliminada el 4 de diciembre de 2023, dejando a solo siete participantes en competencia.

En una de las charlas que tuvo con la producción, dijo que recibió el mensaje de que el programa se trataba de: "Todo lo que tu hagas para ser famoso. Cualquier cosa que hagas que te vuelva famoso". Pero ella confesó a Piechestein que se sentía extraña ante el requisito: "Es justamente lo que no quiero que la gente vea de mí", agregó.

Afirmó haber aprendido mucho en la casa, y se apena que no lo hayan mostrado en el programa: "Aprendes a ser más tolerante, más empático. Sí, tratas con personas que son diferentes de ti y no las juzgas, simplemente te pones en su lugar, te das cuenta que con amor y con calma todo puede cambiar para el bien. En dos meses, aprendí muchas cosas como persona. Acepté que soy full talentosa. Son muchas cosas que sí me funcionaron".

Señaló aspectos del show que promovían la confrontación de los participantes, incluyendo la aparición de un psicólogo que agravaba, a su parecer, las relaciones. "Siempre que iba era 'pito', brother, ¡pito!", dijo.

"Es una novela, como tal", describió al reality. "Tienen una línea, hacen una novela de los que son protagonistas, los que más pelean. A mí me decían (imitó un acento argentino): 'Pero mirá', tus momentos de brillos son cuando peleas'. Todos después de conversar con el productor entraban como gatos, ariscos, porque les dijeron: 'Posiciónate, Brillá'. Y tú dices: 'Sí, tengo que brillar'. Y peleas".

El programa, a momentos, le parecía un reality de parejas: "Un momento pasó que yo iba para la cocina y se estaba besando una pareja, iba para la sala y se estaban besando otra pareja, iba al baño y se estaban besando, iba al cuarto y se estaban besando", contó.

A momentos, sintió que no tenía un público que la quería. Pero luego entendió que era algo que los 'Players' (las personas con experiencias en los 'realitys') le intentaban hacer creer. Ella explicó:

"Siempre decían: 'Yo soy el protagonista. Nuestra historia es protagonista. Tú no estás figurando'. De alguna manera me decían eso, y yo decía: 'Es verdad que yo no figuro ¿no?'", expresó. "Ahí fue cuando me decían es que la semana que viene te van a sacar, me decían, de ley, de ley te sacan porque no estás con nadie porque no eres la tercera en discordia de ninguna relación. Entonces yo decía: 'Tengo que ser más cizañosa".

Dijo también que adentro de la casa sí tenía amigos, y que no era todo competencia. Eran ellos que le decían que tenía que comer.

"Bajé doce libras de peso", admitió. "A mí la ansiedad me da todo lo contrario: Me quita el hambre. Pero era porque tenía mucha ansiedad, porque a mí me decían: 'Estas en segundo plano, no haces nada'. Pero eso soy, ¿qué quieres de mí?".

En su último día ella no anticipaba irse, ya que cuando Eduardo Andrade preguntó quién debía quedarse sus compañeros respondieron: "Emma". Sin embargo, cuando escuchó que ella era la eliminada y que tenía solo 20 minutos para agarrar sus cosas e irse, decidió irse con "la cara en alto".

"Simplemente acepté que ya no era un personaje que funcionaba para el show", dijo ella. "Por eso cuando me despido de todos mis compañeros del show digo: 'Bueno, el show debe continuar'".

Cuando pasó al exterior, recibió aplausos de la producción alrededor de la casa. "Me dije: 'Hice las cosas bien. Qué buena onda. Me voy por la puerta grande'", concluyó. Y cuando entró a redes sociales y vio el cariño que recibía de sus fans, se preguntó: "¿Por qué dudé tanto de mi público, de mi gente?", concluyó.

