Emily in Paris: ¿Habrá una quinta temporada en Netflix?

Los rumores y expectativas sobre el futuro de la serie no paran de crecer

Emily in Paris 4: Parte 2 ya se estrenó y su público ya pide la quinta temporada.

La segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris se estrenó esta semana, y con ello ha surgido una pregunta en el aire: ¿tiene esta historia el potencial para continuar con una quinta entrega? A pesar del entusiasmo de los fans, Netflix aún no ha confirmado nada oficialmente, pero eso no ha detenido la oleada de especulaciones que han invadido las redes sociales.

La historia de Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, da un giro inesperado en esta segunda mitad de la cuarta temporada, que lleva a la estadounidense a Roma, tras lidiar con problemas personales y desamores. Allí conoce a Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini, un encantador italiano que la acompaña en su búsqueda de claridad y descanso en la Ciudad Eterna. La protagonista se enfrenta a nuevos enredos amorosos y laborales, sobre todo con la presencia de su jefa, Sylvie, quien también la sigue hasta Italia.

Con este nuevo escenario, Emily in Paris se adentra en una narrativa que combina la frescura y la tensión romántica que la han convertido en un éxito global. Sin embargo, la gran pregunta es si la serie podrá extender esta magia a una quinta temporada.

¿Es posible una quinta entrega?

Aunque no hay confirmación oficial por parte de Netflix, los rumores sobre una posible quinta temporada han estado circulando desde el lanzamiento de la segunda parte de la cuarta temporada. En una entrevista reciente con RadioTimes, Lily Collins expresó su deseo de continuar con la serie y explorar aún más Italia. "Me encantaría explorar más de Italia si es posible", comentó la actriz, dejando claro que la historia podría tener mucho más por ofrecer.

Otro indicio que ha encendido la esperanza de los fans es la subasta realizada durante el Festival de Cannes, en el evento benéfico de amfAR, donde se ofreció un papel en la hipotética quinta temporada. El ganador pagó una suma de 278.000 dólares por la oportunidad de aparecer en la serie y asistir al estreno de la cuarta temporada en Los Ángeles.

Esto generó controversia, ya que fuentes cercanas a Netflix aseguraron que la quinta temporada aún no estaba confirmada. Tras la polémica, la página oficial del festival aclaró que la participación del ganador dependería de que la quinta temporada fuera finalmente aprobada.

¿Qué podemos esperar?

A pesar de la falta de confirmación, las pistas dejadas tanto por el elenco como por eventos recientes sugieren que la posibilidad de una quinta temporada es más alta de lo que parece. Aunque Netflix aún no haya hecho un anuncio oficial, todo indica que la historia de la publicista estadounidense en Europa podría continuar muy pronto.

Por ahora, solo queda esperar y disfrutar de esta cuarta temporada, con la esperanza de que las aventuras en Italia no sean el final de esta exitosa serie.

