Emily in Paris regresa con más drama en la segunda parte de la cuarta temporada

Emily in Paris regresa en septiembre con más romance en la trama

Netflix ha lanzado el esperado tráiler de la segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris, que promete más romance, drama y glamur parisino. La serie protagonizada por Lily Collins ha sido un éxito rotundo y sigue cautivando a sus fanáticos con historias llenas de enredos y extravagancia.

El tráiler revela que Emily (Collins) se enfrentará a una tormenta de emociones mientras regresa a París tras una escapada romántica que no salió como esperaba. Camille (Camille Razat) sigue siendo el centro de la discordia, especialmente después de la sorprendente revelación de que no está embarazada, algo que aún no le ha contado a Gabriel (Lucas Bravo).

Además, Emily regresa para encontrarse con Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) y su nueva empleada estadounidense, Genevieve (Thalia Besson), que parece que no tardará en complicar aún más las cosas para la protagonista.

Pero eso no es todo. La llegada de Marcello (Eugenio Franceschini) podría ser una oportunidad de negocios con un toque romántico para Emily, con quien se va de viaje a Roma como excusa de ser una mezcla perfecta de trabajo y placer. Como siempre, los episodios prometen ofrecer una dosis generosa de glamour y viajes por el viejo continente.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris?

La segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris está programada para estrenarse el 12 de septiembre de 2024. Esta nueva tanda de episodios, que continúa el relato de las aventuras de Emily Cooper en París, promete mantener el mismo nivel de drama y romance que ha caracterizado a la serie.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris?

La segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris contará con cinco episodios. Esta nueva tanda de episodios, que sigue a los primeros cinco que se estrenaron el 15 de agosto de 2024, se lanzará el 12 de septiembre de 2024.

En esta ocasión, la protagonista viajará a Roma NETFLIX

Los títulos de los nuevos episodios sugieren una trama llena de giros y sorpresas:

EP6 - Las Christmas (Última Navidad)

EP7 - Lost in Translation (Perdida)

EP8 - Back on the Crazy Horse (De vuelta en el caballo loco)

EP9 - Roman Holiday (Vacaciones en Roma)

EP10 - All Roads Lead to Rome (Todos los caminos conducen a Roma)

El creador de la serie, Darren Star, ha mencionado que estos episodios rinden homenaje a Audrey Hepburn, capturando ese "viejo Hollywood" que hizo de sus películas un clásico del romanticismo sofisticado.

Mira el tráiler de la segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris

