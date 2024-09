Emily in Paris 4: ya está en Netflix la segunda parte y esto es lo que debes saber

Netflix estrena la segunda parte de la cuarta entrega de Emily in Paris,

Emily in Paris regresa a Netflix con más fuerza que nunca, y su cuarta temporada no defrauda. Dividida en dos partes, al igual que éxitos como Stranger Things y Bridgerton, esta estrategia mantiene a los fanáticos en vilo. Con su estilo inconfundible, el glamour de París y un toque de romance, la segunda parte de la cuarta temporada está a punto de llegar y promete emociones intensas. No te pierdas los detalles de esta nueva etapa en la vida de Emily Cooper.

La espera llega a su fin: Dos partes que prometen más drama



Netflix lanzó la primera parte de la cuarta temporada de Emily in Paris el pasado 15 de agosto de 2024, con cinco episodios llenos de giros, romance y dilemas personales. Ahora, la plataforma se prepara para el estreno de la segunda parte, programada para este 12 de septiembre de 2024. Esta nueva entrega también contará con cinco episodios:

EP6 - Última Navidad (Last Christmas)

EP7 - Traducción perdida (Lost in Translation)

EP8 - Devuelta al caballo loco (Back on the Crazy Horse)

EP9 - Vacaciones en Roma (Roman Holiday)

EP10 - Todos los caminos conducen a Roma (All Roads Lead to Rome)

¿Qué podemos esperar de la segunda parte de la temporada?

Hasta el momento, Emily in Paris nos ha llevado a lo largo de la transformación de su protagonista, Emily Cooper, interpretada por Lily Collins. En esta cuarta temporada, Emily ha mostrado un lado más maduro, reflexivo y prudente.

A pesar de que su personalidad sigue siendo vivaz y despreocupada, como la conocimos en la primera temporada, los desafíos de la vida adulta y su carrera profesional la han hecho evolucionar. Sin embargo, la vida amorosa de Emily sigue siendo caótica, lo que la ha llevado a preguntarse si su corazón pertenece realmente a París.

Hace unas semanas, Netflix lanzó un tráiler revelador que dejó a los seguidores de la serie ansiosos por lo que está por venir. En el adelanto, se ve a Emily debatiéndose entre quedarse en París o seguir adelante después de una dolorosa ruptura amorosa. A lo largo de los 2 minutos y 29 segundos del tráiler, se nos revela que Emily, con el apoyo de sus amigos, decide aventurarse en Roma junto a un nuevo interés amoroso: Marcello, un encantador italiano interpretado por Eugenio Franceschini.

De París a Roma

Si algo caracteriza a Emily in Paris, es la capacidad de la serie para transportar a los espectadores a entornos encantadores. Hasta ahora, París ha sido el epicentro de las aventuras y desventuras de Emily. En esta nueva entrega, la historia toma un giro inesperado, y la ciudad eterna, Roma, será el escenario de las nuevas experiencias de la protagonista.

Tras decidir ignorar las órdenes de su jefa, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Emily busca escapar de la rutina y los problemas que la aquejan en París, y se embarca en una nueva aventura en Roma. La trama se complica cuando Sylvie irrumpe en su viaje, con la intención de convertir la relación personal entre Emily y Marcello en una oportunidad de negocio. Esta interacción añade una capa de tensión a la relación entre Emily y su jefa.

¿Qué personajes nuevos veremos?

Brigitte Macron, primera dama de Francia, hace un cameo en la cuarta temporada de Emily in Paris Netflix

La cuarta temporada no solo introduce nuevos escenarios, sino también nuevos personajes que prometen darle un giro fresco a la trama. Además de la aparición de Marcello, el nuevo interés amoroso de Emily, se suma Genevieve, una estadounidense que se convierte en la nueva colega de Emily. Interpretada por Thalia Besson.

La nueva parte de Emily in Paris ya está disponible en Netflix, junto con todas las temporadas anteriores. El viaje de Emily en Roma está lleno de sorpresas, y esta segunda mitad promete ser tan emocionante como inesperada.

