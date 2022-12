Emiliana Valdez, presentadora de la revista 'Noticias de la mañana', de RTS, se prepara para pasar una Navidad diferente. Compartirá con su hermano Monchi, quien vive en España y vino al país por su matrimonio con Alejandro Hoyos, el cual se celebró en octubre.

“Pudo quedarse hasta esta fecha y después de algunos años estaremos nuevamente como antes, juntos y completos todos en mi familia: mis papis, mis hermanos, mis sobrinos, mis suegros, mi esposo, mi perrito Ziko, y la mascota de mis suegros Milo.

Celebraremos en casa de mis papás que es el punto fijo y se ha vuelto nuestra tradición pasar ahí, cenar, decir una oración, cantar villancicos, y en este año mi mamá quiso que todos nos vistamos de blanco.

El 2022 ha sido un buen año y me siento súper bendecida y sobre todo agradecida, tengo a mi familia, salud, también estoy completa y sana, me casé con el amor de mi vida y compramos juntos nuestro departamento que es nuestro hogar, nos ilusionamos tanto mientras lo vamos equipando poco a poco, tengo un trabajo que amo, mi carrera que me apasiona, estoy rodeada de buenas personas con corazones nobles, solo tengo agradecimiento con Dios por todo lo que pone y quita en mi vida”.

Emiliana se comprometió con Alejandro Hoyos en octubre de 2021. En enero pasado sorprendieron anunciando en sus redes sociales que se habían casado el civil y en octubre del 2022 contrajeron matrimonio eclesiástico.