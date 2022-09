“No me arrepiento de nada” canta en repetidas ocasiones durante el coro de la canción Como acaba, la colombiana Elsa y Elmar. Esta frase puede servir de resumen para todo lo que ha tenido que vivir hasta llegar a este punto de su carrera.

Elsa Margarita Carvajal, que ya había sido considerada como Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy de 2019, en esta nueva ocasión ha conseguido entrar en cuatro categorías, incluyendo la de Mejor Álbum del Año con Ya no somos los mismos.

La cantautora, reconocida por canciones como 'Ojos noche' y 'Grecia', ahora con este nuevo trabajo presentado en abril de 2022, está compitiendo con varios grandes de la industria. Y ella está maravillada y sorprendida.

No es para menos. En la misma categoría están Christina Aguilera, Marc Anthony, Bad Bunny, Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Fonseca, Rosalía, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra.

“Gracias a todos todos los que hicieron parte de este disco. A @xjulianbernal por ser mi compañero de experimentación, y a todos los productores que se sumaron a trabajar a mi manera rara de hacer las cosas. Gracias a mi equipo por apagar mis incendios y celebrar mis canciones. Y a mi mamá por decirme que mi voz se oía muy pasito. Al todo. Y gracias a ustedes siempre. Yo ya gané ja,ja,ja,ja. El resto me vale, en serio”.

La cantante de 29 años, y nacida en Bucaramanga, Colombia, ahora radica en Ciudad de México. Con su último disco Ya no somos los mismos Elsa narra una historia de ruptura y sanación, tanto personal como amorosa. “Durante casi dos años y para mantenerme cuerda, escribí canciones en las noches, sola, en la casa que arrendé cuando salí corriendo. No sé con qué valor me propuse continuar; quizás con el valor que nos da lo inevitable…

Así, y con personas a mi lado que aún me aplauden y me levantan, construimos durante 2 años Ya no somos los mismos”, explicó en su Instagram.

Las otras categorías en las que participa Elsa y Elmar son álbum pop vocal, canción pop rock y mejor ingeniería de grabación.

La premiación de este año se llevará a cabo el 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.