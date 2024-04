Ellen DeGeneres: “Me echaron del mundo del espectáculo”

Está lista para lanzar las bombas contra sus detractores. Por juzgarla de mala y tóxica, Ellen DeGeneres prepara un stand up especial para Netflix en el que contará los motivos por los que Hollywood la odia.

Omni Hospital trabaja por la salud de sus pacientes y del planeta Leer más

La comediante hizo declaraciones públicas en las que reconoce el estado de su imagen ante el foco mediático. “¿Qué más puedo decirte? Oh, sí, me echaron del mundo del espectáculo. No hay gente mala en el mundo del espectáculo”, dijo.

(Te invitamos a leer: Rey Carlos de Inglaterra: se aclaran rumores sobre los preparativos de su funeral).

“El odio continuó durante mucho tiempo y yo intentaba evitar ver las noticias. La chica de ‘sé amable’ no era amable. Ese era el titular. Me convertí en un personaje unidimensional que regalaba cosas y bailaba subiendo escalones... ¿Bailaría una persona mala subiendo escalones? Si hubiera terminado mi programa diciendo ‘Vete a la mierda’, la gente se habría sorprendido gratamente”, explicó la semana pasada.

RELACIONADAS Zaly se va de gira en un barco de papel

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que Ellen es cancelada en el medio. Según cuenta, la primera vez que experimentó rechazo en esta industria fue cuando se reafirmó abiertamente homosexual en los años noventa, un hecho que eclipsaría su carrera hasta hoy.

“Honestamente, estoy haciendo bromas sobre lo que me pasó, pero fue devastador, de verdad. Simplemente odié la forma en que terminó el programa. Yo amaba mucho ese programa y odié que la última vez que la gente me vio fuera de esa manera”.

El espacio próximo a estrenarse en la plataforma streaming será filmado y lanzado en el otoño estadounidense.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!