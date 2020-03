Élite: ¿qué dejó la tercera temporada?

¡Alerta! Este texto contiene ‘spoilers’. La tercera temporada de Élite ha tenido suerte, pues se estrenó en pleno estado de alarma en España y todo el mundo. Gracias al viral hashtag #YoMeQuedoEnCasa se convirtió en el plan perfecto del pasado fin de semana y batió récords de consumo en Netflix por razones evidentes.

A pesar de los alentadoras cifras, ¿qué tan buena fue esta nueva tanda de episodios y personajes? Medios de comunicación especializados han tildado esta temporada como innecesaria y además asegurando que el desenlace ha sido un gran desacierto de Darío Madrona y Carlos Montero, los creadores y escritores.

Por los avances ya se sabía que Polo, el asesino de Marina, se moría pero no se conocía quién de los personajes había cometido el crimen que los guionistas califican como “necesario para cerrar una parte de la trama y un ciclo”. En la graduación, la noche más esperada para Las Encinas, Lu mata a su compañero durante un forcejeo involuntario donde le clava el cuello de una botella rota de champagne.

Unidos para salvarla, los protagonistas sacan su mejor cara y se ponen de acuerdo en incriminarse entre ellos mismos para despistar a una investigadora policial que lleva más de dos temporadas pérdida. Antes de ser interrogados, todos cogen el objeto y dejan sus huellas para que la investigación se torne más complicada.

Sin embargo, el fallo viene cuando planean que se vea como un suicidio. Rebe entretiene a los policías que cuidan del cuerpo y mientras tanto Cayetana se acerca para despedirse de su gran amor y colocar sus huellas. Nada podía salir peor hasta que ella misma se clava una parte de la botella y mancha de sangre el arma.

El trabajo de los policías se muestra otra vez incompetente ya que a eso se le suma la declaración de los dos madres de Polo que confiesan que su hijo mató a Marina. Dos meses después, la vida de Guzmán, Ander, Omar, Carla, Lu, Nadia, Samu y compañía continúa con normalidad.

Pero, ¿cómo pueden pasar por alto ese detalle?, ¿cómo no se realiza una autopsia luego de los testimonios para verificar la tesis del suicidio? Puede ser que este cabo suelto sea intencional para crear continuidad al misterio de saber si habrá o no una cuarta temporada que aún no confirma la plataforma digital. Si así lo es, Élite pasaría la página abriendo nuevos caminos a los alumnos que deben repetir el año junto a desconocidos compañeros de aula. ¿Acogerán los espectadores a un nuevo elenco?