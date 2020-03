¿Qué más ver? Una guía para la cuarentena

Está en su cama con el control en la mano. Pasa y pasa el cursor sobre el catálogo de su empresa de streaming favorita y no le captura nada. Tranquilidad. A todos nos pasa.

Es que ante tanta oferta puede que se pierda, o que el algoritmo propio de la plataforma te oculte más de sus películas y series.

Pero EXPRESIONES seleccionó, a su estilo, varias series que pueden hacerle disfrutar algo diferente. Para matar el aburrimiento es tiempo de probar. Es el mejor momento para ponerse al día, hacer palomitas y reunirse con sus allegados a ver lo mejor de la tele mundial.

La más popular

Élite es la historia del colegio de las Encinas atrapó a millones de suscriptores y en Ecuador, la plataforma de televisión streaming, la destacaba como la primera tendencia del país.

Los actores Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Álvaro Rico, Danna Paola, Ester Expósito, Arón Piper, Mina El Hammani, Omar Ayuso, Jorge López, Georgina Amorós y Claudia Salas son los protagonistas, a quienes se suman Sergio Momo, que dará vida a Yeray, y Leïti Sène, que se meterá en la piel de Malick.

La fiesta, el miedo y un asesinato son los elementos clave en esta ficción española que dio por terminada en lo más alto de la fama.

Las latinas no pueden faltar

En español también se hacen buenas producciones y más si tienen nuestro sabor y vibra. Las series mexicanas y colombianas destacan en las plataformas digitales. La Reina del Sur, Club de cuervos, El Diablero, La Casa de las Flores, La Niña, Desenfrenadas y El marginal.

El Diablero es la más destacada por su particular estilo que mezcla thriller, comedia y ciencia ficción. Esta sigue la historia del padre Ramiro Ventura, un sacerdote que precisa de la ayuda del legendario cazador de demonios Elvis Infante. En su camino no está solo, pues le acompaña la superheroína Nancy Gama. Los tres inician una serie de eventos que pueden cambiar el devenir de la humanidad.

Algo de humor negro

Si su humor no es tan familiar, puede probar con estas series que lo engancharán, lo harán ser crítico con la sociedad y le sacarán un par de carcajadas.

BoJack horseman es la más popular. Trata sobre un caballo antropomorfo que triunfó en los años 1990 con una telecomedia y que actualmente es incapaz de reconducir su vida profesional y personal. A través de un marco ambientado en el mundo del espectáculo de Hollywood. Está en Netflix. También puede consultar Big mouth o F is for family.

No nos olvidamos de la telerrealidad

Quizá le despierte tu lado más “voyeur”, al estar pendiente de la vida de personas reales en simultáneo. Netflix ha perfeccionado este género y nos ha presentado en los últimos meses títulos supersencillos y ligeros de ver, pero que también nos mantienen muy entretenidos. Perfectos para verlos mientras estás haciendo otra actividad.

The circle es el título que mejor encaja en esta categoría y que mezcla The Big Brother con The Catfish. Es una simulación de redes sociales que hará desconfiar a todos los participantes. Love is blind, Rhythm + Flow, Next in fashion y Skin wars son otros títulos que puede chequear y ver cómo los participantes buscan el primer lugar mientras se debaten en el amor, el baile, la moda o el maquillaje.

En Amazon Prime hay estos títulos

The Marvelous Mrs. Maisel

The Man in the High Castle

Sneaky Pete

Catastrophe

En HBO encontramos