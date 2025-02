Elecciones 2025: Lo más 'random' de las redes sociales

Es evidente que la cita electoral invita a una reflexión seria acorde a decidir por el futuro de todos. Sin embargo, se vuelve imposible eludir las redes sociales y la creatividad de una cultura ecuatoriana que encuentra en la sátira un buen refugio ante la incertidumbre política.

Lo más esperado de la jornada...Elba González

Primero, destacar a Elba González, quien ha convertido su deber cívico en una costumbre extravagante para todos sus seguidores. Fiel a su estilo, Elba lució un vestido verde brillante, al más puro estilo de un certamen de belleza, además de una corona que complementaba su look, autoproclamándose “Reina de Manabí”. Pero lo que realmente dejó boquiabiertos a todos fue su llegada triunfal… ¡montada en un burro!

"La preparación duró tres semanas. Tenía que ver cómo conseguir el vestido, el carro y el peinado. Mi familia es quien me apoya en todo y me ayudó a conseguir los elementos. Mi papá me consiguió el burro. En cada cosa loca que se me ocurre ellos siempre están", explicó la influencer.

@elbagonzalezr Lo que TODO EL ECUADOR estaba esperando 😂 llegó la REINA DE MANABÍ a romperla en las votaciones 👑 JAJAJA tú potra favorita dejando en claro quién en esto es la PATRONA 🤠 pd: el burrito devoró 🫏 ♬ sonido original - Elbita González

Rafael Correa quedó mal...¡fue horrible, horrible!

Sin embargo, no todos se llevan muy bien con las redes. El expresidente Rafael Correa publicó un discurso del comediante mexicano Eugenio Derbez, y para su poca fortuna, no fue del agrado del también actor. “El video que aquí retomaron, sin mi autorización, fue realizado el año pasado para motivar a los jóvenes mexicanos a votar. El video original no apoya a ninguna candidatura”, le respondió Derbez a Correa. Esto hizo que en Ecuador, “Eugenio Derbez” fuese tendencia en X.

Aclaración: El video que aquí retomaron -sin mi autorización- fue realizado el año pasado para motivar a los jóvenes mexicanos a votar.

El video original no apoya a ninguna candidatura, su única intención es la de promover el voto entre los jóvenes. — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) February 9, 2025

¿Un voto pet-friendly?

Internet también se presta para presentar denuncias y otras quejas. Una interrogante que resonó durante la jornada fue si está o no permitido ir a votar acompañado de un perro, pues se viralizó un video de un supuesto impedimento a una señora para que ejerza el voto por estar acompañada de su ‘peludo’.

#EleccionesEcuador2025 | Una mujer denunció que no le permitieron votar por llevar a su perro. Un video viral muestra a militares exigiéndole que lo retire. El CNE no prohíbe mascotas en recintos, pero el hecho generó debate en redes.



Revisa más 👉 https://t.co/swCBixNPxD pic.twitter.com/5kvLteWbfx — Diario Expreso (@Expresoec) February 9, 2025

Un fanático...¿del CNE?

Aunque no está claro el contexto, se viralizó en TikTok un corte de cabello peculiar durante el proceso electoral. El protagonista de este video se hizo un diseño en el cabello que resaltaba el logo y letras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo sacaron a 'firulais', pero a trabajar

Mientras en algunas juntas receptoras del voto hubo inconvenientes por personas a las que no les dejaban votar por ir acompañadas de una mascota, hubo otros ‘emprendedores’ creativos que invitaron a sus canes para que los apoyen en labores de plastificado de documentos.

