Eleazar Gómez: se queda sin contratos y reaparece su exnovia agredida

Tras darse a conocer que el cantante y actor mexicano Eleazar Gómez se encontraba detenido y ya había sido trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Ciudad de México por haber golpeado e intentado ahorcar a su novia Stephanie Valenzuela, la modelo peruana ha vuelto a sus redes sociales.

Ella compartió una fotografía junto a su mascota. “Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopté a Cumbia”, dijo refiriéndose a su perra. “No sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima”, escribió la joven junto a la imagen en la que aparece abrazando a su mascota. “Gracias por tanto cariño, quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y sé que de esta me levanto. Los quiero”, finalizó.

La también cantante usó sus Instagram stories para agradecer a otras mujeres como Jeanette Karam, Elia Ezrré y Vanessa López, quienes, en vista de los últimos acontecimientos, se animaron a sacar a la luz los episodios de violencia que ellas también vivieron a manos del mismo actor.

Se queda sin contratos

La condena ha significado un alto costo para el también modelo. El diseñador Jesús Parra, con quien el ahora imputado tenia un contrato publicitario, dio a conocer que “debido a los recientes sucesos que involucran al actor Eleazar Gómez” y en vista de que la firma Jesús Parra Diseño “está contra cualquier tipo de violencia”, han decidido dar por concluida cualquier colaboración con el actor, “eliminando su material en todas nuestras redes”.

El hermano de la también actriz Zoraida Gómez, es parte de la novela La mexicana y el güero que transmite Las Estrellas. Pero esto está por acabar. Hoy dieron a conocer que será despedido de la producción. Nicandro Díaz, productor de la telenovela, envió un comunicado de prensa en el cual aseguró que tanto su oficina como Televisa repudian todo tipo de violencia. El papel del cirujano Sebastián de la Mora será sustituido y harán un casting en los próximos días.