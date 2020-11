Los 'bikinazos' de las famosas

Aunque oficialmente no es temporada de playa, las famosas ecuatorianas siempre se dan un tiempito para escaparse a algún balneario o disfrutar de la piscina. Pero además de relajarse, imponen moda y muestran mucha piel con sus bikinis. EXPRESIONES reúne a las mujeres que marcan tendencia y también dejan boquiabiertos a sus seguidores con sus espectaculares cuerpos.

Andreína Bravo

La cantante y ex chica reality es una de las más atrevidas. En su perfil de Instagram, suele hablar frecuentemente de aceptar y querer su cuerpo. Junto a esta gráfica escribió: “Una mujer que disfruta de mostrar su cuerpo no es más que una mujer feliz consigo misma, un físico no nos define como personas y una publicación no define quiénes somos. Deja el tabú, chica”. Ese fue su mensaje.

Dayanara

La cantante guayaquileña ahora está en plena promoción de Me lo creí, su último sencillo.

En sus redes sociales ha demostrado su estilizada figura con varias publicaciones en bikini, incluso ensayando sus coreografías. A Dayanara le gusta estar siempre bronceada, por lo que tiene una gran colección de prendas de playa. Su perfil de Instagram es una muestra de aquello.

Yuribeth Cornejo

La presentadora de farándula y dueña de su propia marca de lencería es una de las mujeres que más cuidan su cuerpo en el espectáculo local. Su último ‘bikinazo’ fue el pasado fin de semana en las playas de Miami. ¿Qué tal le queda el amarillo?

Ana Paula

Ana Paula ama el ejercicio. Entrena todos los días y también se escapa a la playa, su lugar favorito, cada vez que puede. Le encanta ir con sus amigas. Al compartir esta foto admitió que le dio algo de pena, pero que extraña mucho el verano.

Alejandra Jaramillo

Alejandra Jaramillo es un ejemplo de la perseverancia en el entrenamiento físico. Hace crossfit a diario y de ahí su envidiable figura. Esta fue su última fotografía en traje de baño.